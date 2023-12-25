2024跨年夜寒流來攪局 2大NG保暖法 做錯恐體溫下降和燙傷

一波波寒流緊接著報到，各地早晚氣溫明顯偏低，又適逢一連串慶祝跨年及元旦迎曙光活動，國健署提醒，為維持身體的溫度，可運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭，方便隨著氣溫變化來穿脫衣物，但喝酒暖身、直接接觸暖暖包和暖爐等都是NG保暖觀念，千萬別做。

根據國健署2017至2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，表示仍有三成民眾不自知有高血壓，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增。

因此，提醒民眾天冷除了要注意保暖外，也要維持4項健康生活習慣：規律運動、均衡飲食、充足睡眠、定期量測血壓，做好三高的管理與控制，並避免以下不適當的抗寒取暖行為：

喝酒暖身 ：一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，因而會有感到暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。

：一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，因而會有感到暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。 小心燙傷：長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，皆應避免直接接觸或長時間使用電毯、暖爐、暖暖包等。若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用，以免忘記造成長時間的低溫燙傷。

此外，當溫度降低時，血液濃稠度就會增加、血壓容易不穩定，易誘發心臟病、急性中風等，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到(1)微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。(2)舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。(3)說你好：是否說話不清楚。如出現以上任一中風徵兆，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。