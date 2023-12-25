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新漫威女英雄！格雷女領銜《蜘蛛夫人》超能力曝光　攜《高校十八禁》性感女星拯救世界

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/25 17:29
達珂塔強生領銜《蜘蛛夫人》。（圖／索尼影業）

達珂塔強生領銜《蜘蛛夫人》。（圖／索尼影業）

電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）由《漫威捍衛者聯盟》及紅遍全球的英國影集《醜聞真相》導演S. J. 克拉克森執導，由演出《格雷的五十道陰影》爆紅的達珂塔強生與《高校十八禁》性感新星席德妮史威尼領銜主演，預計於2024年2月4日美國上映。

蜘蛛夫人是漫威漫畫旗下的角色，她的原名是卡珊德拉·威特（Cassandra Webb），初次登場於《神奇蜘蛛俠》（Amazing Spider-Man）第210期，她天生失明加上癱瘓，但擁有預知能力及精神感應能力，也是第四代蜘蛛女俠的祖母，但在電影中將會對角色重新設定，由達珂塔強生演出年輕貌美的蜘蛛夫人，這也是索尼蜘蛛宇宙中首部以女性為主角的超級英雄電影。

首次擔綱超英電影的席德妮史威尼此次接下「第二代蜘蛛女」茱莉亞卡彭特（Julia Carpenter），當她獲知得到這個角色時簡直嚇壞了，並直接跑到漫畫店裡把所有提到蜘蛛女的漫畫都買回家了。對於近期觀眾對漫威電影的疲乏，她也表示完全不擔心，「《蜘蛛夫人》是一部與眾不同的超級英雄電影，絕對超出大家的想像！」

達珂塔強生飾演的凱西偶然發現她有預知未來的能力，能看到即將到來的致命危機，改變她原本擔任救護車急救員的生活。不管是在餐廳外還是地鐵站中看到的幻象，都有一位身穿全黑戰服的神秘人物，在追殺她與另外三位女孩夥伴，困惑的凱西必須搞清楚她們之間的複雜關係，並且帶領三位女孩對抗未知的強大反派。
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