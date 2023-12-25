全國首座「藝術」主題：愛的書庫啟用　共享「愛閱同心圓」

新北市民安國小在財團法人臺灣閱讀文化基金會等各界支持下， 成立全國首座以藝術為主題的「愛的書庫」，讓學校圖書館「 魔方館」更增添豐富多元的藏書。今(25)日舉行揭牌典禮， 在學生美妙的英語歌聲以及精采的口說藝術表演中揭開儀式序曲， 教育局張明文局長及各界貴賓共同進行揭牌， 書庫將提供新北市各校師生共享閱讀資源。

張明文局長出席典禮時表示，民安國小「愛的書庫」是新北市第18 座，非常感謝信錦企業股份有限公司陳秋郎董事長捐贈， 以及新竹物流股份有限公司協助書箱運送，不僅能豐富學校的藏書， 更達到「共讀共享，智慧循環」的效益。

閱讀是語文能力的根基，這次愛的書庫提供民安國小50箱的書籍， 每箱30本，供全市各校借閱，這也是全國首座以藝術為主題的「 愛的書庫」，主軸涵蓋視覺、音樂及表演藝術， 更有藝術雙語的繪本，讓學生在閱讀的旅程中， 能夠欣賞藝術進而喜歡上藝術， 讓閱讀與藝術都能成為生活的一部分。

校長王健旺表示，民安國小是新北市國小藝術輔導團總召學校，於1 10年設立新北市美感跨域共學基地， 提供師生藝術領域與跨域學習，學校在112年更榮獲教育部藝術貢 獻獎藝術教育績優學校。全國首座「藝術」主題：愛的書庫啟用， 以民安國小為圓心，愛的書庫為半徑，圈出共享藝術的「 愛閱同心圓」。

3年級導師余青芬表示，設置愛的書庫， 能夠協助民安國小推動藝術教育特色，真的很有遠見。 看到這些豐富的書籍，讓人不知不覺也走進藝術的殿堂， 除了民安的孩子能夠閱讀之外， 這些藝術書籍都是能外借分享給其他學校的， 就像是將藝術的種子不斷傳播，讓美感教育更能生根茁壯。

六年級學生李昱儀，閱讀藝術的書籍，有畫作和畫家的介紹， 也有音樂派別的賞析，還有舞蹈及口說藝術的內容，琳瑯滿目， 豐盛無比。自己還看到藝術雙語的書， 裡面結合名畫欣賞和英語的學習，很令人驚喜！

教育局補充，新北市多年來與民間攜手， 將閱讀資源完善分配到有需求的地區， 透過不同管道激發學生學習動能， 期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。 未來也將持續成立更多主題式愛的書庫， 期望透過公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中， 越來越有想像力跟創造力。

新北市第18座愛的書庫在民安國小啟用。（圖／新北市教育局）