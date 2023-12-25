全國首座「藝術」主題：愛的書庫啟用　共享「愛閱同心圓」

新北市民安國小在財團法人臺灣閱讀文化基金會等各界支持下，成立全國首座以藝術為主題的「愛的書庫」，讓學校圖書館「魔方館」更增添豐富多元的藏書。今(25)日舉行揭牌典禮，在學生美妙的英語歌聲以及精采的口說藝術表演中揭開儀式序曲，教育局張明文局長及各界貴賓共同進行揭牌，書庫將提供新北市各校師生共享閱讀資源。
張明文局長出席典禮時表示，民安國小「愛的書庫」是新北市第18座，非常感謝信錦企業股份有限公司陳秋郎董事長捐贈，以及新竹物流股份有限公司協助書箱運送，不僅能豐富學校的藏書，更達到「共讀共享，智慧循環」的效益。
閱讀是語文能力的根基，這次愛的書庫提供民安國小50箱的書籍，每箱30本，供全市各校借閱，這也是全國首座以藝術為主題的「愛的書庫」，主軸涵蓋視覺、音樂及表演藝術，更有藝術雙語的繪本，讓學生在閱讀的旅程中，能夠欣賞藝術進而喜歡上藝術，讓閱讀與藝術都能成為生活的一部分。
校長王健旺表示，民安國小是新北市國小藝術輔導團總召學校，於110年設立新北市美感跨域共學基地，提供師生藝術領域與跨域學習，學校在112年更榮獲教育部藝術貢獻獎藝術教育績優學校。全國首座「藝術」主題：愛的書庫啟用，以民安國小為圓心，愛的書庫為半徑，圈出共享藝術的「愛閱同心圓」。
3年級導師余青芬表示，設置愛的書庫，能夠協助民安國小推動藝術教育特色，真的很有遠見。看到這些豐富的書籍，讓人不知不覺也走進藝術的殿堂，除了民安的孩子能夠閱讀之外，這些藝術書籍都是能外借分享給其他學校的，就像是將藝術的種子不斷傳播，讓美感教育更能生根茁壯。
六年級學生李昱儀，閱讀藝術的書籍，有畫作和畫家的介紹，也有音樂派別的賞析，還有舞蹈及口說藝術的內容，琳瑯滿目，豐盛無比。自己還看到藝術雙語的書，裡面結合名畫欣賞和英語的學習，很令人驚喜！
教育局補充，新北市多年來與民間攜手，將閱讀資源完善分配到有需求的地區，透過不同管道激發學生學習動能，期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。未來也將持續成立更多主題式愛的書庫，期望透過公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中，越來越有想像力跟創造力。
新北市第18座愛的書庫在民安國小啟用。（圖／新北市教育局）