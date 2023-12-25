全國技藝競賽　新北46座金手全國第一 3位技職奧斯卡之光

新北市技職好手在教育部舉辦的112學年度全國五大 類技藝競賽中，榮獲46座金手、84座優勝，共130位同學獲獎 ，其中更有11位獲得全國第一名殊榮!不只第一名數量及總得獎歷 年最多，本屆金手及獲獎數更是全國第一。此外， 堪稱技職校院奧斯卡獎的教育部第19屆技職之光共48人獲獎， 其中新北市新北高工、南強工商及穀保家商共3位榮獲技職傑出獎證 照達人，新北市培育技職學生得獎為全國第一。

教育局表示，新北市全國首創自103學年度起， 推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、 基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵等制度，逐步踏實培養各校打團體戰、 學長姐回饋及設備升級等投資；近10年的努力，整體成績從102 學年度不到30座金手，到112學年度達46座金手及獲獎130 位皆為全國表現最優!

而在培養技職學生就業能力的乙、丙證照政策部分， 新北市率全國之先自106學年度推動「證能合一方案」， 迄今累計補助開設558班、萬餘名學生受惠， 除精進教師實務能力， 更協助學生在畢業前獲得證照及技藝技能獎項，精進就業能力， 成為各領域頂尖專業人才，點燃更多技職之光。

畢業於新北高工資訊科的許凱俊同學表示，在技能學習的過程中， 證照成為自己成長的最佳見證!目前共考取網頁設計、 電腦硬體裝修與數位電子共3張乙級及電腦軟體設計等4張丙級技能 證照，每一張證照的獲得，都需要不斷的努力和對知識的渴求。 獲得技職之光不僅是一份榮譽，更是一份責任。 期許自己能持續專注於科技領域，並能以這份榮譽自我激勵， 用技能為社會創造價值，做出更多貢獻。

穀保家商餐飲管理科吳俊達同學表示，感謝科主任江裕春的推薦， 讓努力三年的自己有學習機會，不辜負老師們一路來的教導。 很感謝學校完善充實的證照課程及專業設備， 也謝謝所有指導老師及家人，三年努力獲取4張乙級技術士證在內共 13張餐旅群證照。

南強工商資訊科金浩哲同學表示， 這次的獲獎對自己來說不僅是肯定，更是激勵。在考照的過程中， 深刻體會到専業知識的重要性和不斷學習的必要性， 未來會繼續堅持不懈的努力學習。

教育局補充，新北市為全國唯一連續6年榮獲教育部技職評鑑最高榮 譽優等獎，更推出全國首部技職教育政策白皮書，規劃六大面向30 個行動方案規畫系列政策，期待能培育每位學生不只適性發展， 更具備專業、跨域、創新及應用科技能力，讓孩子在新北讀技職， 不只能夠超越自我邁向國際，更能成就屬於成功未來的光芒。

本市五大類共計11位榮獲全國第一名殊榮，於技藝技能感恩餐會頒發榮耀。（圖／新北市教育局）

本市五大類技藝競賽11位榮獲全國第一名與指導老師合照，贈送實作禮物感謝指導老師。（圖／新北市教育局）