全國技藝競賽　新北46座金手全國第一 3位技職奧斯卡之光

新北市技職好手在教育部舉辦的112學年度全國五大類技藝競賽中，榮獲46座金手、84座優勝，共130位同學獲獎，其中更有11位獲得全國第一名殊榮!不只第一名數量及總得獎歷年最多，本屆金手及獲獎數更是全國第一。此外，堪稱技職校院奧斯卡獎的教育部第19屆技職之光共48人獲獎，其中新北市新北高工、南強工商及穀保家商共3位榮獲技職傑出獎證照達人，新北市培育技職學生得獎為全國第一。
教育局表示，新北市全國首創自103學年度起，推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵等制度，逐步踏實培養各校打團體戰、學長姐回饋及設備升級等投資；近10年的努力，整體成績從102學年度不到30座金手，到112學年度達46座金手及獲獎130位皆為全國表現最優!
而在培養技職學生就業能力的乙、丙證照政策部分，新北市率全國之先自106學年度推動「證能合一方案」，迄今累計補助開設558班、萬餘名學生受惠，除精進教師實務能力，更協助學生在畢業前獲得證照及技藝技能獎項，精進就業能力，成為各領域頂尖專業人才，點燃更多技職之光。
畢業於新北高工資訊科的許凱俊同學表示，在技能學習的過程中，證照成為自己成長的最佳見證!目前共考取網頁設計、電腦硬體裝修與數位電子共3張乙級及電腦軟體設計等4張丙級技能證照，每一張證照的獲得，都需要不斷的努力和對知識的渴求。獲得技職之光不僅是一份榮譽，更是一份責任。期許自己能持續專注於科技領域，並能以這份榮譽自我激勵，用技能為社會創造價值，做出更多貢獻。
穀保家商餐飲管理科吳俊達同學表示，感謝科主任江裕春的推薦，讓努力三年的自己有學習機會，不辜負老師們一路來的教導。很感謝學校完善充實的證照課程及專業設備，也謝謝所有指導老師及家人，三年努力獲取4張乙級技術士證在內共13張餐旅群證照。
南強工商資訊科金浩哲同學表示，這次的獲獎對自己來說不僅是肯定，更是激勵。在考照的過程中，深刻體會到専業知識的重要性和不斷學習的必要性，未來會繼續堅持不懈的努力學習。
教育局補充，新北市為全國唯一連續6年榮獲教育部技職評鑑最高榮譽優等獎，更推出全國首部技職教育政策白皮書，規劃六大面向30個行動方案規畫系列政策，期待能培育每位學生不只適性發展，更具備專業、跨域、創新及應用科技能力，讓孩子在新北讀技職，不只能夠超越自我邁向國際，更能成就屬於成功未來的光芒。
本市五大類共計11位榮獲全國第一名殊榮，於技藝技能感恩餐會頒發榮耀。（圖／新北市教育局）
本市五大類技藝競賽11位榮獲全國第一名與指導老師合照，贈送實作禮物感謝指導老師。（圖／新北市教育局）