中央大學EMBA110級與莫力美國學校　合捐15萬元助新北寄養兒少快樂成長

耶誕送愛不間斷， 國立中央大學企管EMBA碩士班110級，與莫力美國學校， 繼去年贊助新北身心障礙者接受心理治療服務， 再次響應好日子愛心大平台， 於耶誕節前夕各捐贈10萬元及5萬元，希望透過這份禮物， 讓每一名新北寄養兒少都能快樂成長。 社會局長李美珍代表侯友宜回贈感謝牌，感謝兩單位的愛心。

莫力美國學校執行長李俞屏表示，莫力有一個傳統已經連續12年， 當每年歲末年終時會帶領大家一起做公益， 讓孩子從小學習社會參與、關懷弱勢。繼去年熱銷雪花酥， 莫力今年搭上韓國人最愛伴手禮旋風， 在耶誕前夕推出手作牛軋餅愛心預購活動， 獲得重慶國小家長會和新北和平扶輪社等社友熱烈的支持， 並將義賣所得捐給好日子愛心大平台， 指定用在寄養家庭安置兒少的計畫專案內。

中央大學EMBA碩士班110級班代林勇國表示， EMBA110級是專為公益聯誼而成立， 秉持取之於社會用之於社會的精神，實踐弱勢關懷。 今年經與社會局兒少科長劉倩如討論， 寄養家庭服務對象是因家庭變故或是受虐的孩童， 被安置於寄養家庭之中，他們需要更多的愛和關懷， 獲得全班熱烈響應，共募得10萬元善款， 希望可以支持寄養兒少安置服務，以利兒少身心發展。

社會局長李美珍表示，非常感謝兩單位關懷寄養兒少， 捐贈一份特別暖心的耶誕禮物，這些善款將用於服務方案內， 辦理戶外休閒體驗等活動， 透過活動以增進寄養家庭親子間互動交流。 近年來家外安置的需求增加，但寄養家庭數量卻逐年減少， 希望有愛心的父母能夠一起加入， 為更多失依的孩子提供一個溫暖友善的成長環境。有意加入者， 歡迎聯繫社會局寄養家庭服務專線2960-2547， 將有專人提供親切說明。