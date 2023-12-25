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中央大學EMBA110級與莫力美國學校　合捐15萬元助新北寄養兒少快樂成長

By 台灣英文新聞
2023/12/25 17:19
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

耶誕送愛不間斷，國立中央大學企管EMBA碩士班110級，與莫力美國學校，繼去年贊助新北身心障礙者接受心理治療服務，再次響應好日子愛心大平台，於耶誕節前夕各捐贈10萬元及5萬元，希望透過這份禮物，讓每一名新北寄養兒少都能快樂成長。社會局長李美珍代表侯友宜回贈感謝牌，感謝兩單位的愛心。

莫力美國學校執行長李俞屏表示，莫力有一個傳統已經連續12年，當每年歲末年終時會帶領大家一起做公益，讓孩子從小學習社會參與、關懷弱勢。繼去年熱銷雪花酥，莫力今年搭上韓國人最愛伴手禮旋風，在耶誕前夕推出手作牛軋餅愛心預購活動，獲得重慶國小家長會和新北和平扶輪社等社友熱烈的支持，並將義賣所得捐給好日子愛心大平台，指定用在寄養家庭安置兒少的計畫專案內。

中央大學EMBA碩士班110級班代林勇國表示，EMBA110級是專為公益聯誼而成立，秉持取之於社會用之於社會的精神，實踐弱勢關懷。今年經與社會局兒少科長劉倩如討論，寄養家庭服務對象是因家庭變故或是受虐的孩童，被安置於寄養家庭之中，他們需要更多的愛和關懷，獲得全班熱烈響應，共募得10萬元善款，希望可以支持寄養兒少安置服務，以利兒少身心發展。

社會局長李美珍表示，非常感謝兩單位關懷寄養兒少，捐贈一份特別暖心的耶誕禮物，這些善款將用於服務方案內，辦理戶外休閒體驗等活動，透過活動以增進寄養家庭親子間互動交流。近年來家外安置的需求增加，但寄養家庭數量卻逐年減少，希望有愛心的父母能夠一起加入，為更多失依的孩子提供一個溫暖友善的成長環境。有意加入者，歡迎聯繫社會局寄養家庭服務專線2960-2547，將有專人提供親切說明。

更新時間 : 2023-12-25 17:46 GMT+08:00

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