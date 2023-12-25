臺灣土地銀行：勞保紓困貸款在家就能申辦　每人最高新臺幣10萬元

勞工朋友們，及時雨來了！土地銀行配合勞動部辦理2024年度「勞工保險被保險人紓困貸款(即勞保紓困貸款)」，自2024年1月5日至2024年1月19日開放申請，可採線上、臨櫃或郵寄辦理申請，每人最高貸款金額為新臺幣10萬元，貸款經勞保局核准後7個營業日內撥款至您帳戶，絶大多數申請人皆可於農曆年前入帳，貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

土地銀行指出，勞保紓困貸款已提供全程線上一條龍作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦，手續十分簡便。同時，土地銀行本次新增系統自動撥款功能提供勞工朋友們更便利、快速的服務。

此外，申辦勞保紓困貸款之勞工朋友須同時符合一、參加勞保年資滿15年以上二、無欠繳勞保費及滯納金三、未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等條件(詳掃碼QR Code)，即可申請本貸款。

土地銀行自2003年以來配合政府辦理勞保紓困貸款，今年已邁入第21年，土地銀行董事長謝娟娟亦持續帶領土地銀行落實業務數位化策略目標，除新增自動撥款外，亦強化數位服務、簡化申辦作業流程，藉此達到低碳減紙、提升顧客體驗效益。土地銀行2023年度承作勞保紓困貸款案件達91,845件、貸款金額約新臺幣91.77億元，其中逾6成案件皆採線上申請，數位化成效深獲好評。