臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超289.41億元

根據台灣證券交易所統計，上週（112/12/18~112/12/22）外資在集中市場總買進金額為5,266.19億元，總賣出金額為4,976.78億元，買超為289.41億元，另統計自112年年初至12月22日止，外資總買進金額為20兆8,131.06億元，總賣出金額為20兆6,231.18億元，累計買超為1,899.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,201.25億元新台幣，占全體上市股票市值的40.42%，較12月15日的22兆5,736.50億元新台幣，減少535.25億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：陽明：買進420,210千股，賣出227,637千股，買超192,573千股。

第二名：群創：買進215,918千股，賣出108,950千股，買超106,968千股。

第三名：廣達：買進116,018千股，賣出53,694千股，買超62,324千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華新：買進39,497千股，賣出140,876千股，賣超101,379千股。

第二名：正新：買進14,434千股，賣出101,858千股，賣超87,424千股。

第三名：聯電：買進86,141千股，賣出154,536千股，賣超68,395千股。