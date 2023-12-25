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【2006-2023】信義誠品熄燈•公布最愛夜間出沒星座　18年吸2億讀者•中文百大排行揭曉

排行榜前10名除了兩本中文原創作品之外，其餘皆為翻譯書。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/25 17:11
誠品信義店(左圖) 12月24日正式熄燈,  對面鄰居:台北 101購物中心外牆，打出字幕溫馨道別 (右圖) (取自誠品書店 e...

誠品信義店(左圖) 12月24日正式熄燈,  對面鄰居:台北 101購物中心外牆，打出字幕溫馨道別 (右圖) (取自誠品書店 e...

誠品信義店24日正式熄燈，2006/01/01－2023/12/24，信義店18年來吸引近2億人次讀者，最後一天人潮不因天氣冷而減少，一早就有許多人前去逛書店，中午過後人潮愈來愈多，許多人在3樓書區留言牆拍照留念，誠品也在入口處公布信義店18年來的中文書百大排行榜。

第1名是龍應台「大江大海一九四九」，第6名為「蔡康永的說話之道」，前10名除了這兩本為中文作者原創作品之外，其餘皆為翻譯書。

此外，龍應台進榜書還包括「目送」、「親愛的安德烈」、「傾聽」，分占12、66及76名；蔡康永則有「蔡康永的說話之道2」、「蔡康永的情商課」，分占14、15名。兩位作家的作品在信義店深受讀者喜愛。

本土作家文學創作進榜的還有第16名九把刀「那些年，我們一起追的女孩」，17名齊邦媛「巨流河」，39名白先勇「臺北人」，41名陶晶瑩「我愛故我在」，73名吳念真「這些人，那些事」。

值得一提的是，已故作家張愛玲的遺作「小團圓」攻占第77名。

【2006-2023】信義誠品熄燈•公布最愛夜間出沒星座　18年吸2億讀者•中文百大排行揭曉誠品信義店24日熄燈，現場公布「嗜讀者檔案」，根據記名會員的消費行為及閱讀習慣進行分析，也公布18年來中文書百大排行榜。中央社

翻譯書進入前10名榜單中，依序為第2名「被討厭的勇氣」、「祕密」、「解憂雜貨店」、「別相信任何人」、「有錢人想的和你不一樣」、「原子習慣」」、「追風箏的孩子」、「秘密花園」等書。

外文經典文學作品除了有「追風箏的孩子」攻占第9名外，還有59名「羊毛記」，63名卡繆「異鄉人」，86名「最後14堂星期二的課」，91名「哪啊哪啊神去村」。

改拍成電影而走紅的作品則包括34名「天使與魔鬼」，40名「佐賀的超級阿嬤」，42名「龍紋身的女孩」，47名「地獄」，81名「達文西密碼」，97名「香水」。

中央社引述誠品表示，誠品信義店18年來吸引近2億人次造訪，每年舉辦近千場各類藝文活動，創造無數個讀者與全球出版作品相遇與交流的機會。

誠品也根據信義店購買超過100本以上的記名會員作抽樣調查，根據他們的消費行為及閱讀習慣進行分析，公布「嗜讀者檔案」(上圖)

在性別占比方面，男女比例為6比4，但女性平均每年比男性多買0.5本書；年齡層方面，50至59歲占比最高，其次為40至49歲，再其次為60至69歲；星座占比第1名由天秤、天蠍並列，其次為處女、雙魚。

此外，最愛逛夜間時段的星座依序為雙子、處女、天蠍等星座；最愛買書的時間是下午2時至4時，其次為下午4時至晚間8時；最愛買的書籍類別排名依序為文學創作、財經商業、心理勵志。
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