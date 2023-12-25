天氣忽冷忽熱 鼻竇炎發作該怎辦？醫：除了鼻噴劑等藥物 別忘了2大居家照護

天氣忽冷忽熱、各種呼吸道疾病盛行，鼻竇炎又發作了嗎？在台灣幾乎是5人之中就有1人曾經有慢性鼻竇炎，除了維持鼻子衛生、改善室內空氣品質等4種預防方法外，若不幸還是變成慢性鼻竇炎的話，治療方法包括鼻腔沖洗（俗稱洗鼻子）、類固醇鼻噴劑、口服類固醇、抗生素、白三烯調節劑(antileukotriene agents)及內視鏡鼻竇手術。

根據衛福部桃園醫院衛教資料，慢性鼻竇炎多為未經治療或治療不全之急性鼻竇炎所演變而來，因過敏性鼻炎、鼻息肉、免疫機能不全、鼻中隔彎曲或黏膜纖毛功能異常所致之黏液滯留、細菌感染，以及進一步不可逆之鼻竇黏膜組織變化，終導致慢性鼻竇炎的發生。

慢性鼻竇炎症狀之症狀包含鼻塞、鼻涕倒流、濃鼻涕、鼻部疼痛、顏面脹痛、牙痛、頭痛、嗅覺功能異常或喪失、口臭、長期咳嗽、失眠、容易疲勞等。

至於該怎麼預防慢性鼻竇炎呢？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書專頁「胡皓淳醫師-耳鼻喉科生涯一筋」舉出下列4個方法：

維持鼻子衛生 ：正確的鼻部衛生對預防慢性鼻竇炎至關重要。定期清潔鼻腔，可幫助去除潛在的病原體、過敏原和灰塵，胡醫師建議，可用溫水輕輕清潔鼻子，也同時確保鼻子不會過度受到刺激。

：正確的鼻部衛生對預防慢性鼻竇炎至關重要。定期清潔鼻腔，可幫助去除潛在的病原體、過敏原和灰塵，胡醫師建議，可用溫水輕輕清潔鼻子，也同時確保鼻子不會過度受到刺激。 改善室內空氣品質 ：現在是冬天，大家都不喜歡出門，所以要特別注意室內空氣品質，胡醫師建議，使用空氣清淨機來過濾空氣中的污染物和過敏原。至少也要打開門窗，讓室內適度通風。也應保持室內濕度適中，避免空氣過度乾燥，有助於保持鼻黏膜濕潤。

：現在是冬天，大家都不喜歡出門，所以要特別注意室內空氣品質，胡醫師建議，使用空氣清淨機來過濾空氣中的污染物和過敏原。至少也要打開門窗，讓室內適度通風。也應保持室內濕度適中，避免空氣過度乾燥，有助於保持鼻黏膜濕潤。 遠離過敏源 ：過敏是慢性鼻竇炎的一個常見觸發因素。嘗試識別可能引起過敏的因素，如花粉、塵蟎等，胡醫師建議，如果長期過敏狀況未見改善，也不妨做過敏原測試，並採取適當的措施避免接觸。

：過敏是慢性鼻竇炎的一個常見觸發因素。嘗試識別可能引起過敏的因素，如花粉、塵蟎等，胡醫師建議，如果長期過敏狀況未見改善，也不妨做過敏原測試，並採取適當的措施避免接觸。 多喝水 ：保持足夠的水分有助於保持鼻黏膜的濕潤。如果鼻黏膜乾燥，容易引起刺激和疼痛，進而導致鼻竇炎，最簡單的多喝水，就是保持鼻腔濕潤的方法。

若鼻竇炎情況仍演變成慢性的情況時，在則建議使用鼻腔洗滌器，合併洗鼻鹽泡製鹽水洗鼻子，可以幫助清潔鼻腔，減少分泌物的積聚，並減輕充血。

此外，日常生活中也要避免接觸過敏原，如花粉、塵蟎等，並多喝水，可以幫助稀釋分泌物，清潔鼻腔和鼻竇。鼻子保濕也很重要，可以使用加濕器或少量凡士林塗在鼻前庭減輕鼻腔乾燥和不適感。

除了上述2種居家照護方式外，胡皓淳表示，對於輕中度患者，首選會是類固醇鼻噴劑和抗過敏藥物，可以減輕鼻黏膜發炎，減少充血和分泌物。如果鼻竇炎合併急性細菌感染，則會考慮使用抗生素。

對於無法經由藥物治療或其他方法緩解的慢性鼻竇炎，就會考慮內視鏡手術，這種手術可以打通鼻竇通道，改善排液和通風。