瓜別亂吃！哈密瓜爆沙門氏菌 美國加拿大逾400多人染疫、11死

美國、加拿大近一個多月以來爆發與哈密瓜相關的沙門氏菌 (Salmonella)疫情，造成至少466人感染、11人死亡，住院患者又以5歲以下兒童和65歲以上長者為主，加拿大衛生單位已發出商品回收警訊，受到汙染的產品包括Malichita、Rudy品牌的哈密瓜。

據加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada, PHAC）於上週五（12/22）的統計，該國10個省份中就有8個省爆發沙門氏菌疫情，共有164例經實驗室確診的病例數，以魁北克市111例最多，其他疫情則分布在卑詩省、亞伯達省、安大略省、愛德華王子島省、新不倫瑞克省、新斯科舍省以及紐芬蘭與拉布拉多省；另有7死。

而61例住院病患中，其中大多患者以5歲以下兒童和65歲以上長者為主，包含長期照護院所、退休住宅和日間照顧中心等。

此次涉事的哈密瓜品牌包含Rudy（10月10日至11月24日期間銷售的產品）和Malichita（10月11日至11月14日期間銷售的），以及用這些品牌的哈密瓜製成的任何產品（例如切盤水果等）。加拿大食品檢驗局（Canadian Food Inspection Agency, CFIA）已於11月1日發布回收警訊，並同時回收那些與哈密瓜一同加工製成的水果拼盤等產品，包含蜜瓜、鳳梨和西瓜。

PHAC於上週五提醒消費者，若手邊有上述品牌且在回收範圍的產品，或者有任何疑慮的哈密瓜相關產品建議丟掉不要食用。

在美國方面，自11月17日第一起通報案例後，截自12月15日統計，疫情遍及42州，共302人感染、129人住院、4人死亡。

美國疾病管制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention, CDC）除了召回Rudy和Malichita兩個品牌的哈密瓜以外，也提醒有問題的商品在各大超市均有販售，包括Kwik Trip、Kroger、Trader Joe's、Sprouts、Aldi 和 RaceTrac等。

沙門氏菌感染症為食因性感染的疾病，也就是說食入被動物或人類糞便污染的水或食物，亦為人畜共通傳染病。感染後的潛伏期約在6 至 72 小時，臨床症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等。嬰兒、孕婦、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。