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柯文哲宣傳車演出「卡門」、遭疑毀損「恆春西門」古蹟　屏東縣府：最高可罰2000萬

電影「海角七號」中，就曾出現中型巴士無法通過西門城樓的尷尬場景。而多年來西門及北門門洞多次發生遭擦撞意外，嚴重影響古蹟完整性。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/25 14:05
圖/取自數位創作者<a href="https://www.facebook.com/ichiku37" target="_blank">蔡亦竹</a>臉書

圖/取自數位創作者蔡亦竹臉書

民眾黨正副總統候選人柯文哲及吳欣盈宣傳車，昨(24日) 晚誤判高度卡在國定古蹟恆春古城西門，經警方協助脫困。警方將函請屏東縣文化資產保護所會勘後，依違反文資法函送屏檢偵辦。

柯文哲宣傳車演出「卡門」、遭疑毀損「恆春西門」古蹟　屏東縣府：最高可罰2000萬民眾黨總統候選人柯文哲及副總統候選人吳欣盈的宣傳車24日因誤判高度卡在國定古蹟恆春古城西門，無人傷亡。此為事故另一端的照片。（屏東縣恆春警分局提供）中央社

中央社引述民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，昨晚前往了解後發現一處疑撞擊造成痕跡，會配合文資單位後續調查；另外，這輛宣傳車是支持者自發性出動的車輛。吳欣盈今(25日) 早在高雄市場拜票，對於媒體詢問「宣傳車破壞古蹟」一事則未回應。

屏東縣政府警察局恆春分局今天在新聞稿表示，是否有造成古城門毀損，將通知駕駛人到場製作筆錄，涉違反文資法部分，將函請屏東縣文化資產保護所實地會勘後，函送屏東地檢署偵辦。

恆春警方昨晚6時許獲報宣傳車經恆春鎮古蹟西門時，因未注意高度過高，車廂遭城門卡住，現場無人傷亡。

員警獲報到場將車輛輪胎洩氣降低高度後排除事故，經查宣傳車駕駛未確定城門高度，行經時才會卡住車廂。

國定古蹟恆春古城類似狀況近年層出不窮，恆春目前可通行的北門及西門，可通行高度約2公尺，勉強能通行小客貨車以下車型。位於猴洞山旁的西門，早在清朝在恆春設立縣城後，運補物資從西門進城，所以附近商家林立，在4個城門中人氣最旺，著名恆春老街就在西門旁。

電影「海角七號」中，就有中型巴士無法通過西門城樓的尷尬場景，多年來西門及北門門洞也曾多次發生遭擦撞，嚴重影響古蹟完整性。前行政院長蘇貞昌曾指示規劃防撞機制，昨晚擦撞事件發生後，縣府文資單位研議如何兼顧古蹟美觀及防撞的最佳方案。

官員指出，古蹟受損並非花錢修復解決，依新公告文資法第103條規定，損毀古蹟可處新台幣50萬到2000萬元罰鍰，6個月到5年有期徒刑法辦。恆春警方呼籲外地遊客，開車行經當地應注意自身車輛高度、寬度及內輪差。
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更新時間 : 2023-12-25 17:45 GMT+08:00

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