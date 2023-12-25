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〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/12/25 15:05
2023年APEC經濟領袖會議舊金山時間11月17日圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀當天下午在國際記者會幾乎全程站立回答媒體提問，未顯一絲疲態...
台積電董事長劉德音（右）與副董事長暨總裁魏哲家(左) 。（中央社檔案照片）

2023年APEC經濟領袖會議舊金山時間11月17日圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀當天下午在國際記者會幾乎全程站立回答媒體提問，未顯一絲疲態...

台積電董事長劉德音（右）與副董事長暨總裁魏哲家(左) 。（中央社檔案照片）

台積電（2330）上周拋出震撼彈，發布董座劉德音明年退休，明年股東會後將由總裁魏哲家掌舵，消息傳出後除震撼業界外，也讓台灣全體國民都大吃一驚！畢竟，台積電被視為台灣的「護國神山」，任何風吹草動都可能攸關台灣人民福祉，更何況是董座換人這等大事！但民眾最想知道，張忠謀怎麼看這件事呢？

台積電上周發布重大訊息，宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並在明年股東會後退休，公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長暨總裁魏哲家接任下屆董座。此重磅訊息，不僅震撼業界，媒體更是以各種角度大篇幅報導此事，許多傳言也不斷湧出。

相較2017年張忠謀當時宣布交棒，以及此次劉德音退休議題引發外界討論，主要是兩次公司發布的新聞稿出現了差異，讓人有了聯想？

首先，張忠謀退休時公司新聞稿「本公司張忠謀董事長今日宣布，“本人將在此屆董事會任滿，2018年6月上旬股東會後退休。”」。此次劉德音退休，台積電新聞稿寫的是，「台積電公司今日宣布劉德音董事長將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。」

對照兩次的新聞稿，張忠謀的退休完全是引用張忠謀發言，表示是其主動宣布的。此次劉德音的退休新聞稿，則是被公司宣布，看似劉德音的退休是被動的？不免讓有些人會用陰謀論的方式來揣測，認為劉德音是被迫離開，還扯出可能與台積電美國設廠案遭遇紛擾、建廠進度延宕有關。

其次，當初台積電發布新聞指張忠謀將退休消息，事後張忠謀還親自舉辦記者會，並率領劉德音及魏哲家兩人出席記者會，張忠謀在記者會中還親自回答記者所有的發問，就連記者問張忠謀退休後會不會賣股票，張忠謀說要看他們兩人（指劉德音及魏哲家）的表現，當時還讓兩位接班人尷尬的苦笑！

此次，劉德音退休議題引發外界討論，劉德音對台積電全球布局親力親為，市場也傳出他是對美國廠重大決策負責、完成國際布局階段任務後退休，但均未獲得公司證實，劉德音不僅未親上火線說明，連任何澄清稿也都沒有，也讓各種傳言越演越烈。

網路上針對台積電將結束共治時代消息在最近也炸鍋了，各種流言及揣測不斷，包括「張忠謀都做到90，劉德音現在退代表甚麼?」、「要70歲了...決定放過自己了」、「不能值班不要來、結果自己先跑」、「搞出失敗的美國廠被趕下來了吧」、「我看是不堪被政治角力、力不從心、不如歸去」、「做得超爛、張忠謀強多了」等，就連最有可能被提名上位的三位侯位人選都浮上檯面，消息多到讓人真假難辨！

台積電創辦人張忠謀今年第七度代表台灣擔任APEC領袖代表，峰會期間各國領袖爭相主動請益半導體議題，他在國際記者會甚至被記者被問及「誰沒和您談晶片」？現在世界上每一個國家都很清楚，沒有一國能像他經營的台積電在世界占據重要地位，許多領袖主動上前與他互動，他著實替台灣爭取很多國際尊敬與友誼。

美國眾議院議長裴洛西就說，張忠謀是不可忽視的大人物，有一次從台灣回美國，大家爭相詢問「你有見到Morris（張忠謀英文名）嗎？他們知道我有見過總統，但下一個問題就是這個」。凸顯張忠謀的確是一位全球名人，「了不起的天才」。除了張忠謀外，劉德音及魏哲家在國際間也同樣備受尊重及禮遇，原因無它，都是因為台積電在世界占據著重要地位。

就像張忠謀這次參加APEC峰會，除了與老朋友新加坡總理李顯龍、盟友日本首相岸田文雄、美國總統賀錦麗等領袖會晤，和APEC東道主美國官員更是互動頻繁，尤其與主導晶片法實施的白宮首席經濟顧問布蘭納德團隊會談，廣泛觸及半導體合作。台灣總統做不到的事，張忠謀都辦到了！所以，台積電董座易主這件事，不僅僅是台積電這家公司的事，台灣民眾也想知道背後真相。

台積電確定結束共治時代，不管背後有無其他原因，持股高達72.79%的外資態度就格外重要！由上周二消傳出後，台積電股價雖有小幅回落，由最高每股588元到周五收盤每股582元，跌幅僅0.01%，顯然外資對台積電董座換人並無負面觀感。不過，「護國神山」的任何動態都可能影響台灣前途，廣大台灣民眾還是很想聽聽看張忠謀怎麼說？
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更新時間 : 2023-12-25 17:45 GMT+08:00

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