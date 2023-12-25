不僅穩居世界首富　馬斯克登富比士2023年最會賺富豪　黃仁勳也進前10

美國經濟雜誌「富比士」近期公布2023年前10大財富成長最多的億萬富豪排行榜，由特斯拉（Tesla）執行長奪冠，輝達執行長黃仁勳也擠進排行前10名。

據推測，馬斯克的淨資產在今年就增加了1048億美元，總資產額高達2549億美元，不僅位居世界首富，也是今年增加最多資產的富豪。

雖然馬斯克在收購X（前身為推特）後捲入各種爭議，但在開始販售電動皮卡車Cybertruck後，特斯拉股價即上漲，與去年年末相比上漲2倍以上，他所創辦的Space X則在今年成功發射火箭90次以上，企業價值上升至1800億美元，讓馬斯克因此身家大漲。

因今年AI掀起熱潮，增加最多資產的前10名富豪中，其中有7人為科技業，前10名的資產增加額總計為4900億美元。

另外，根據富比士調查，因今年股市上漲，全世界共2568名億萬富豪中，有一半以上的身家皆上漲。

第2名為臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），Meta股價截至本月15日上漲178%，財富增加748億美元，身家達1186億美元。

第3名為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），亞馬遜今年股價上漲79%，財富增加650億美元，總資產共1723億美元。

第4名為印尼商業巨頭彭雲鵬（Prajogo Pangestu），印尼巴里托太平洋（Barito Pacific）創辦人，從事林業、天然氣、煤炭、再生能源等多元化經營，今年增加479億美元資產，總資產達528億美元。

接著依序為第5名谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）財富增加344億美元，身家達1117億美元；第6名為服飾品牌Zara創辦人奧特加（Amancio Ortega），資產增加332億美元，身家為974億美元；第7名谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin），資產增加330億美元，身家達1073億美元；第8名為微軟前執行長鮑默（Steve Ballmer），資產增加324億美元，身家達1109億美元；第9名為甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison），資產增加308億美元，身家達1332億美元；第10名為輝達創辦人黃仁勳，資產增加298億美元，身家達436億美元。