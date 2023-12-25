Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

塞爾維亞數千人上街抗議選舉不公 武契奇稱國外勢力煽動

右翼民粹主義執政黨賽爾維亞前進黨 (SNS) 在上週的臨時議會選舉中獲得46.72%的得票率。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/25 11:48
塞爾維亞首都貝爾格勒數千人上街抗議選舉不公（圖／路透社Marko Djurica）

塞爾維亞首都貝爾格勒數千人上街抗議選舉不公（圖／路透社Marko Djurica）

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）數千人走上街頭，抗議一週前舉行的議會與地方選舉結果不公應撤銷。總統武契奇將暴動歸咎於反對派謊言與外國勢力煽動。

路透社衛報報導，根據塞爾維亞國家選舉委員會初步結果，右翼民粹主義執政黨賽爾維亞前進黨 (SNS) 在上週的臨時議會選舉中獲得46.72%的得票率。

中左翼反對黨、塞爾維亞反對暴力聯盟（Serbia Against Violence）以23.56%居次，塞爾維亞社會黨（Socialist Party）以6.56%居第三。

一個國際選舉監督團於25日表示，賽爾維亞前進黨透過媒體偏見、總統武契奇（Aleksandar Vučić）的不當影響以及買票等違規行為贏得選舉。

武契奇24日駁斥這些說法不實，稱是反對派鼓吹的謊言，並認為貝爾格勒數千人上街的動亂是國外勢力煽動。他在發表全國講話時，將示威者稱為「暴徒」，並表示他們破壞國家穩定的作為不會成功，強調當前發生的動亂「並非一場革命」。

美聯社指出，24日晚間，抗議者打破貝爾格勒市政廳入口處的玻璃時，防暴警察在內設置路障，發射催淚瓦斯。目前尚無傷亡傳出。

報導指出，抗議者一邊高喊「開門」、「小偷」，一邊向市政厅砸雞蛋。有些人甚至呼出「武契奇就是普丁」，將兩人相提並論。警察將抗議者逐出市政廳，並逮捕數人。
塞爾維亞
選舉
抗議
暴動

相關新聞

台灣公督盟公佈　第一波國會改革承諾書各黨簽署狀況
台灣公督盟公佈　第一波國會改革承諾書各黨簽署狀況
2023/12/22 14:31
台北市立委號次出爐　8選區共53人參選
台北市立委號次出爐　8選區共53人參選
2023/12/20 14:12
日媒預測下屆日本首相　矢板明夫：河野太郎可能獲非主流派支持
日媒預測下屆日本首相　矢板明夫：河野太郎可能獲非主流派支持
2023/12/19 19:34
2024台灣總統大選1/13舉行 中選會籲1/3起不得公布、引述民調
2024台灣總統大選1/13舉行 中選會籲1/3起不得公布、引述民調
2023/12/15 15:13
南韓及美國明年進行選舉　南韓：北韓將試圖介入、進行挑釁
南韓及美國明年進行選舉　南韓：北韓將試圖介入、進行挑釁
2023/12/14 14:54

更新時間 : 2023-12-25 17:45 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫