塞爾維亞數千人上街抗議選舉不公 武契奇稱國外勢力煽動

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）數千人走上街頭，抗議一週前舉行的議會與地方選舉結果不公應撤銷。總統武契奇將暴動歸咎於反對派謊言與外國勢力煽動。

路透社、衛報報導，根據塞爾維亞國家選舉委員會初步結果，右翼民粹主義執政黨賽爾維亞前進黨 (SNS) 在上週的臨時議會選舉中獲得46.72%的得票率。

中左翼反對黨、塞爾維亞反對暴力聯盟（Serbia Against Violence）以23.56%居次，塞爾維亞社會黨（Socialist Party）以6.56%居第三。

一個國際選舉監督團於25日表示，賽爾維亞前進黨透過媒體偏見、總統武契奇（Aleksandar Vučić）的不當影響以及買票等違規行為贏得選舉。

武契奇24日駁斥這些說法不實，稱是反對派鼓吹的謊言，並認為貝爾格勒數千人上街的動亂是國外勢力煽動。他在發表全國講話時，將示威者稱為「暴徒」，並表示他們破壞國家穩定的作為不會成功，強調當前發生的動亂「並非一場革命」。

美聯社指出，24日晚間，抗議者打破貝爾格勒市政廳入口處的玻璃時，防暴警察在內設置路障，發射催淚瓦斯。目前尚無傷亡傳出。

報導指出，抗議者一邊高喊「開門」、「小偷」，一邊向市政厅砸雞蛋。有些人甚至呼出「武契奇就是普丁」，將兩人相提並論。警察將抗議者逐出市政廳，並逮捕數人。