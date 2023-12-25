披頭四、滾石合唱團新專輯！收錄已逝團員作品超感人　台灣實體及數位平台重磅發行

樂壇傳奇搖滾樂團披頭四合唱團（The Beatles）和滾石合唱團（The Rolling Stones）紛紛都在今年下半年推出新作， 且分別收錄已逝團員包含披頭四的主唱約翰藍儂（John Lennon）與吉他手喬治哈里森（George Harrison），以及滾石的鼓手查理華茲（Charlie Watts）參與的歌曲，感動許多樂迷。披頭四的保羅麥卡尼（ Paul McCartney）近期在訪問談到面對兩位老戰友離世， 仍然如吞苦藥丸般令人難受。

披頭四上月推出最後一首 4 人合體的新歌〈Now And Then〉，借助 AI 技術將約翰的聲音從 1978 年的舊試聽帶中分離出來，並搭上喬治 1995 年錄製的吉他，加上兩位在世成員保羅與林哥史達（Ringo Starr）新錄製的器樂，讓 4 人跨時空合體。保羅說現在看著約翰和喬治的照片， 會有種苦甜參半的感受，「甜的部分是『 我的人生如此幸運擁有這些兄弟』， 但他們已經不在的事實是苦澀的。 看到喬治的照片就想起我們一起去搭便車，隨興坐在路旁， 買奶油飯來吃；我也和約翰一起搭了便車，最後我們被載到了巴黎。 」他接著說：「所有回憶湧上心頭⋯⋯但是天啊， 難過的是他們都已經不在了。這就像一顆苦澀的藥丸， 只能吞下去然後繼續回想其他甜蜜的部分。」

滾石合唱團也在睽違 18 年的最新專輯《哈克尼鑽石》（Hackney Diamonds）中，收錄在 2021 年離世的團員查理華茲於 2019 年錄製的鼓聲，主唱米克傑格（Mick Jagger）在近期訪談中提到查理不僅是玩音樂的好夥伴， 兩人更是一起玩板球、聊足球的好兄弟。現年 80 歲的米克面對許多同年齡的親友離世， 甚至看到許多音樂人英年早逝，他感嘆：「年紀越長， 你會失去越多朋友。許多我摯愛的人們很早就離開了， 非常讓人心痛，但這就是生命的一部分。」

披頭四 2023 年重新混音雙精選輯《紅色精選 1962 – 1966 (2023全新紀念盤)》、《藍色精選 1967 – 1970 (2023全新紀念盤)》以及滾石合唱團最新大碟《哈克尼鑽石》 ，全台實體通路、數位平台皆已發行。