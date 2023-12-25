2024高雄跨年在夢時代 20組國內外夢幻卡司 長達240秒、超過7千發的高空花火 最佳觀賞點看這裡

2024高雄跨年晚會繼月初公布頂級的獨家卡司後，今（25）日公開跨年驚喜彩蛋，升級版「亞灣跨年花火」將搭配世界級搖滾天團Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉，夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援，寒冷的冬天快來熱情港都欣賞滿天花火，聆聽浪漫搖滾音樂的感官饗宴。

高雄市政府表示，相較去年180秒，今年亞灣跨年花火時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，開場以300公尺大寬面的藍色調花束與銀色系虎尾，重疊交織綻放呈現海浪磅礴氣勢，接著紅、藍、綠、紫燈籠花火自深邃夜空籠罩而下，多發齊射配合夢時代建築光影，還有3D立體花柱在低空左右跑動，以及歎為觀止的金色瀑布飛流直下，再加上動人心弦的音樂和夢時代摩天輪彩虹色燈光，營造浪漫氣氛。

市府表示，此次的煙火在會場周邊就能輕鬆觀賞，最佳觀賞點包含時代大道、中華五路人行道、金鞏橋及夢時代頂樓，其他建議觀賞點則包括時代公園及前鎮之星等。此外，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日上午8點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

2024高雄跨年晚會卡司囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，由謝金燕、泰星Jeff Satur羅杰夫、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、洪佩瑜、蕭秉治、康士坦的變化球、大象體操等20組國內外夢幻卡司，為跨年夜帶來與眾不同的音樂饗宴，歡迎粉絲12月31日晚間6點30分搭捷運至凱旋站3號出口，愜意散步到夢時代會場，享受幸福滿滿的溫馨跨年夜。

闊別跨年舞台已有3年的姐姐謝金燕，自「2018愛・sharing高雄夢時代跨年派對」後，睽違6年再登高雄跨年舞台，謝金燕向粉絲喊話：「姐姐把時間留給高雄，希望大家也把時間留給姐姐，我們好多年沒有聚聚了，就趁來高雄夢時代跨年晚會的機會，好好放聲尖叫，叫完2024年就到了。」她要粉絲們好好期待姐姐新的開始，也預告過去跨年常唱的歌，今年一首都不唱！至於會有哪些特別演出，要大家拭目以待，來就知道了！