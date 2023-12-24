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【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫

晚間8時40分所有乘員全數救出送醫，目前無人有生命危險。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/24 21:08
南投縣政府消防局12月24日下午獲報，指台14甲線約15.8公里處、仁愛鄉梅峰路段有車輛墜落邊坡，搜救人員到場立即架設繩索系統下切救援，8...

南投縣政府消防局12月24日下午獲報，指台14甲線約15.8公里處、仁愛鄉梅峰路段有車輛墜落邊坡，搜救人員到場立即架設繩索系統下切救援，8...

更新時間：2023-12-24 23:32

4女、3男共7名菲律賓籍遊客今天(24日)由台灣籍莊姓女司機駕駛廂型車至南投縣仁愛鄉、合歡山旅遊，下午下山途中行經台14甲線15.8公里處衝落30公尺深邊坡，8人於傍晚至晚間陸續獲救送醫。

南投縣政府消防局今下午獲報指出，台14甲線約15.8公里處、仁愛鄉梅峰路段有車輛墜落邊坡，立即派遣轄區第二大隊、仁愛、中心碑、國姓、埔里、雙冬、草屯、南投分隊等大批人車趕往救援，現場發現廂型車衝落邊坡約30公尺深，立即架設繩索系統下切救援。

配合搜救作業，南投縣警察局仁愛分局派員警實施交通管制，警方初步調查，這1車、8人行經仁愛鄉台14甲線15.8公里處失控衝落山谷，救援人員趕抵現場，先將車內菲律賓籍3女、2男救出，傷者意識清楚，送往台中榮民總醫院埔里分院救治，其中1人傷勢相對較重。

根據中央社，由於車體變形，1名駕駛與另2名乘客受困車內，消防局持續救援，晚間再救出1名輕傷者送醫，另2人也從車內救出脫困，持續由搜救人員上拉至道路，晚間8時40分全數救出送醫，目前無人有生命危險。

警方指出，33歲司機、莊姓女子今天載7名菲律賓遊客前往仁愛鄉、合歡山一帶旅遊，下山途中發生車輛墜落山谷事故，確切肇事原因待進一步釐清；警方指出，根據護照資料、穿著打扮，這些菲律賓傷者確實為外籍遊客、非移工，包車請司機載至南投旅遊。

首次發稿：2023-12-24 21:08

7名菲律賓遊客包車遊合歡山失控翻車　目前仍有3人受困

1輛載有8人的廂型車今天(24日) 下午行經省道台14甲線指標約15.8公里處，墜落邊坡約30公尺深，南投縣消防局直到晚間六點左右已救出5人，還有3人因車體變形受困車內，消防局搶救中，警方也派員實施交管。

南投縣政府消防局今下午獲報台14甲線約15.8公里處、合歡山梅峰路段有車輛墜落邊坡，立即派遣轄區第二大隊、仁愛、中心碑、國姓、埔里、雙冬、草屯、南投分隊等大批人車趕往救援，現場發現廂型車衝落邊坡約30公尺深立即架設繩索系統下切救援。

中央社引述消防局指出，初步了解車內有8人，其中5人已獲救脫困，獲救者1人無大礙不願就醫，其餘4人已送醫，持續搶救中；由於事故路段路幅不大，配合搜救作業，南投縣警察局仁愛分局派員警實施交通管制，請用路人耐心配合或繞道行駛。

根據三立新聞報導，廂型車內包括7名來自菲律賓的遊客和1名台灣籍司機受困，他們包車到合歡山遊玩，不料在回程下山時發生意外。
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