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【新竹市立委激戰區】夫為綠營發言人　前立委洪慈庸為時代力量邱顯智站台

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/24 19:27
（圖／<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=901348478312088&set=pcb.901349581645311" target="_blank">邱顯智</a>臉書）　

（圖／邱顯智臉書）　

2024大選新竹市立委選舉出現7人競爭的局面，除國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨4黨都派出人選，柯文哲的妹妹柯美蘭也以無黨籍身分參選。

令人訝異的是退出時力的前立委洪慈庸今（12/24）在新竹現身挺時力邱顯智，還站上宣傳車陪同掃街。

目前為無黨籍的洪慈庸，夫婿是民進黨3位發言人之一：新北市議員卓冠廷。有媒體引述卓冠廷無奈說，他尊重太太決定，但他自己一定支持民進黨的林志潔。

有報導引述洪慈庸表示，過去洪仲丘案時，邱顯智幫洪家很多。

而在此之前洪慈庸曾到其他選區幫民進黨的謝子涵、黃捷等人站台，當然更不忘記呼籲總統票投2號賴蕭配。

延伸閱讀: 【藍白首次地方合作】台中市長盧秀燕: 擔任蔡壁如競選總幹事非因私交　而是為了台灣

邱顯智本人今天(12/24) 也在臉書PO文說:

今天老戰友洪慈庸、 東吳大學法律系教授胡博硯 以及我媽媽，都北上新竹和一起我掃街拜票，心中充滿感謝。

認識慈庸是在10年前，當時慈庸的弟弟洪仲丘，在軍中不明不白失去生命，找了好幾位律師，都勸慈庸要和軍方和解，不要再追查下去，因為在軍法體系要告贏軍方絕無可能。

當時透過胡博硯教授的介紹，擔任洪案的義務律師，和一群律師一起對抗軍事審判制度，在夥伴及25萬人民站上街頭的憤怒下，立院朝野黨團終於決定修改軍事審判法，廢除在台灣六十年來血跡斑斑的軍法審判。

而一直到現在，不管是最近海軍陸戰隊99旅的案件、或是269旅黃姓中尉的案件，許許多多在軍中發生的不幸事件，很多案件都是慈庸跟我一起努力，來幫忙這些在台灣各個角落的家屬。

聽到慈庸説，

「我們認識十年，一路走來邱顯智從來沒有改變，

永遠做著最困難的事，捍衛每一個被遺落下的人們。」

我知道，我們這種政治人物，就是為了無權無勢、無依無靠的人而存在。
邱顯智
洪慈庸
卓冠廷
民進黨
洪仲丘

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更新時間 : 2023-12-24 20:35 GMT+08:00

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