紅海航運危機再升級？ 美國指控伊朗派無人機襲擊印度洋商船

哈瑪斯對以色列發起攻擊後，葉門的反政府武裝胡希青年運動組織（Houthi Movement）就開始攻擊途經紅海、蘇伊士運河航道的商船，導致國際航運業因擔心遭受襲擊而紛紛改道。昨（23）日更傳出伊朗直接派出無人機攻擊印度洋上的貨輪，引發外界對供應鏈穩定的進一步擔憂。

美國五角大廈昨日指出，載運化學品的商船「冥王星號」（Chem Pluto）在離印度海岸370公里處的印度洋上，遭到從伊朗出發的一架自殺無人機襲擊，導致船體結構受損且有海水滲入；印度海軍隨後派出海軍艦艇及戰機提供協助，伊朗則沒有對此指控發表任何評論。

據BBC報導，該船懸掛賴比瑞亞船旗、屬於日本公司但由荷蘭公司營運，私人海上情報公司安布雷（Ambrey）則透露，該船當時正從沙烏地阿拉伯開往印度，且與以色列「有關」，這似乎解釋了為什麼會船隻會遭到攻擊。

昨日美國海軍拉布恩號驅逐艦 （USS Laboon）也在接獲兩艘油輪求救後，成功攔截了四架自殺無人機。

事實上，今年10月以阿戰爭再次爆發後，紅海地區就持續有貨輪與油輪受到葉門發射的飛彈及無人機襲擊，且頻率日漸升高導致被劃為航運高危險區，大量油輪、貨輪被迫取道傳統的南非航線，大幅拉長航運時間。

而即使外界都相信胡希青年運動組織背後是由伊朗所支持，不過這些都是暗地裡進行的代理人戰爭，伊朗一直以來都沒有「直接出手」，因此這次即使由伊朗境內出發的攻擊無人機不是由伊朗政府所直接指使，也足夠引發伊朗態度是否轉變的揣測，替目前緊張的局勢再添一把火。

無論如何，美國與其盟國仍持續將伊朗視為區域穩定最大的變數，英國前首相、現外相卡麥隆（David Cameron）更警告，無論是黎巴嫩真主黨、胡希青年運動還是伊拉克的反政府民兵組織背後都有伊朗的痕跡，而英國與美國絕對不會容忍伊朗繼續升級地區緊張程度。