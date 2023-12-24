彰化檢警破獲總統選舉賭盤、查扣119萬賭資　警政署四合一專案掃蕩、查獲選舉賭盤案188件

彰化檢警查獲總統選舉賭盤 扣119萬賭資4人交保

彰化檢警查獲總統選舉賭盤! 黃姓組頭以總統候選人輸贏或差距接受不特定賭客下注賭博，影響選舉公正，彰化地檢署指揮鹿港分局偵辦，拘提黃姓組頭及賭客到案，並查扣119萬多元賭資，訊後組頭等4人交保。

彰化地方檢察署今(24日) 發布新聞稿表示，嚴查選舉賭盤案件，由檢察官黃淑媛指揮彰化縣警察局鹿港分局，查獲黃姓博弈組頭等4人開設2024年總統大選選舉賭盤，以總統候選人彼此得票數輸贏或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，涉犯刑法聚眾賭博罪、總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項等罪嫌。

彰化地檢署指出，檢警團隊連5天溯源向上3層追查，一舉查獲這件選舉賭盤，並查扣新台幣119萬多元賭資，被告等人經檢察官訊問後認為犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知黃姓組頭以10萬元交保，及彭姓、楊姓、陳姓被告皆以3萬元交保。

彰化地檢署指出，鹿港分局獲得情資迅速報請彰化地檢署指揮偵辦，蒐證後於12月20日至24日發動搜索並陸續傳喚、拘提黃姓組頭等涉案人及賭客到案，黃姓組頭經營總統選舉賭盤供人下注影響選舉公正，檢方將持續查緝金錢、暴力等手段影響選舉不法行為。

警政署執行四合一專案掃蕩行動

動員全國上萬名警力

總統大選將至，警政署近日特別執行10天的四合一專案掃蕩行動，動員全國上萬名警力，其中查獲選舉賭盤案共188件、232嫌，並執行治平專案69件、436嫌。

警政署刑事局12月20日舉行「專案掃蕩四合一 鐵腕強力打不法」記者會，警政署長黃明昭到場視察查緝成果。

中央社20日引述黃明昭致詞表示，因應明年(2024) 1月總統大選將至，為檢肅不法淨化選前治安，警政署通令各警察機關在今年12月6日至15日執行「全國同步肅槍、掃黑、打詐、緝賭行動專案」，共查獲槍砲案48件、各式非法槍械68枝及改造場所3處。

掃黑部分，動員全國上萬名警力執行治平專案69件（其中具統促黨身分為4件），查獲436嫌、查扣不法利得新台幣512萬餘元，被查獲幫派分子包括竹聯幫、天道盟、太陽聯盟、風飛砂幫、黑人家族和其他暴力犯罪組合，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2537處。

另外，全國打詐共查獲264件、1452人，查扣不動產5處、車輛22輛及9102萬餘元；選舉賭博、六合彩簽賭、網路賭博等案共查獲696件、1815人（其中選舉賭盤案共188件、232人），查扣賭資3526萬餘元，清查下注總規模548億餘元。

本次專案重大成果包括，刑事局偵查第九大隊針對運動網站簽賭歪風執行網路情蒐，進而發現「高手運動網」「太子彩」賭博網站長期經營國內外各類運動賽事和六合彩等非法情事，警方經長期偵蒐、掌握賭博網站上、下游，會同多個縣市警局、百名警執行同步搜索，查獲61名組頭，相關賭資逾14億元。

其中，被查獲的38歲毛姓組頭還另開設台北大巨蛋亞洲錦標賽賭盤，共吸引逾300名賭客下注。

刑事局偵查第四大隊日前則接獲線報，指竹聯幫仁堂明仁會成員23歲田姓男子自恃有幫派身分，經常聚眾於宜蘭縣滋生事端，包括持槍恐嚇被害人和拿球棒毆打，及多次在KTV酒後滋事等情形，專案小組於12月4日持搜索票和拘票將8嫌執行到案、送辦。

為防堵選前突發事端和避免黑道擁槍自重，刑事局偵查第六大隊（肅槍專責隊）日前接獲情資，指現任太陽聯盟尊陽會高屏會長46歲陳姓男子因持有槍砲案件遭通緝而藏匿高雄地區，並從事非法改造槍彈行為，經偵蒐完備進行埋伏查緝，成功逮獲陳嫌歸案。