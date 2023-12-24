安娜貝爾、鬼修女等著您！《厲陰宅之旅》沉浸體驗展神還原恐怖片場景　亞洲第二站台灣刺激登場

由馬來西亞導演執導的恐怖電影《厲陰宅》從大螢幕走到生活，重金打造的沉浸體驗展《厲陰宅之旅》亞洲巡迴第二站來到台灣，將於2024年1月6日至4月7日華山 1914 文化創意產業園區驚嚇登場。

電影《厲陰宅》講述超自然現象探究者艾德和蘿琳·華倫夫婦幫一戶住在羅德島州的佩倫一家處理系列靈異事件，包含寵物狗神秘死亡、家中鐘擺全都停在淩晨、女兒睡覺時覺得有人抓她的腳等，而改編自影片的《厲陰宅之旅 沉浸式體驗展》今年9月從馬來西亞展開全球首展，明年1月將巡迴至台灣，取得華納兄弟娛樂授權，由小金鹿娛樂主辦，台北為海外第一站。

此次展覽重金重現電影高規格美術精緻場景，包含高度還原三部《厲陰宅》系列、三部《安娜貝爾》系列及《鬼修女》電影中不寒而慄的標誌性場景和情節，持續穿梭在七部恐怖電影時空，一旦踏入《厲陰宅》宇宙世界觀，觀眾將瞬間被拉進超自然現象隨時引爆的真實詭譎感，重現當初觀影時緊張刺激、提心吊膽的巔峰。

除了電影級精緻的場景重現，影迷們更能身臨其境、跟隨華倫夫婦的足跡踏入滿是懸疑的超真實鬼屋，展開一場心跳加速的詭譎冒險！《厲陰宅之旅》沉浸式體驗展早鳥單人優惠 $299 元，原價要 $400 元，即日搶先開賣。