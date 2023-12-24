〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛

綠能環保已成為全球重大議題，是挑戰也是機會。上市公司中鼎集團新鼎、崑鼎目前環保工程應接不暇，潛存商機龐大，業績穩定成長，獲利亮眼，外資持續買進，股價亦紛紛突破，長期穩定成長，投資人可以注意。

中鼎集團在台灣算是歷史悠久的工程公司，成立於1979年，旗下有30多家子公司，集團總資產迄2022年已達942億元，營業額達到951億元，稅後盈餘27億元，員工人數多達7500人，在台灣是相當具有歷史規模的工程集團，公司治理佳，頻獲國內外各項評鑑獎項肯定。

由於財務、業務穩健，中鼎集團成為法人庫藏股的最愛，目前財團法人中技社持股7.97%、富邦人壽7.88%、中國信託永續員工持股信託專戶4.9%、瀚亞投資全球新興市場基金2.18%、中華郵政2.12%、台聚1.98%、聯誠貿易1.75%、南山人壽1.56%、中鼎工程員工持股綜合信託8.55%。

中鼎集團業務橫跨煉油、石化、化工、電力、鋼鐵、儲運、交通、焚化爐、公共建設、環境工程等。海外工程已跨足沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、馬來西亞、泰國、越南、印度、新加坡、美國，最近亞利桑納州的台積電半導體新建工程，中鼎也是重要的合作廠商。

台灣正積極推動綠色環保，中鼎集團綠色投資總金額已達4百億元，包括污水處理、再生水、焚化爐，綠色金融70億元，包括綠色融資、綠色債券、綠色保函。2022年在台灣共處理廢棄物257萬噸、廢棄物發電14.3億度、太陽能發電10950萬度、汚水處理7609萬噸、廢溶劑處理14660噸，貢獻頗大。

如果以創造的綠色效益評估，中鼎集團減少二氧化碳排放量相當於5萬7112座大安森林公園、節省用量約18.3萬戶家庭全年的用電量、節省水量約為台北市319天的用水量。綠色工程同樣替中鼎集團創造龐大的業務量，迄2023年第三季為止，新簽約金額已達880億元，在建工程為3537億元，比去年全年度的3289億元還多。

不過由於受到缺工、缺料及通貨膨脹的影響，國內工程界進度普遍下降，毛利率下滑，中鼎迄2023年第三季資本額80億2582萬餘元，營收為736億5724萬餘元，每股獲利1.64元，2022年同期營收為692億1035萬餘元，每股獲利2.49元，配息為1.9元。同時由於每股淨值21.57元，手中握有345.26億元的現金及約當現金，財務穩固無虞。

中鼎集團有7家子公司入榜全國前650家大企業，分別是中鼎、信鼎、俊鼎、萬鼎、暉鼎、崑鼎、新鼎。上市櫃的中鼎、新鼎、崑鼎亦名列公司治理評鑑前5 ％，經營績效不錯。新鼎、崑鼎都是上櫃公司，其中新鼎正積極強化綠色技術及環保業務的承攬。

新鼎2023年第三季在建工程達157億8千餘萬元，合併營收46億9千餘萬元，每股獲利9.71元，資產總計43億392萬餘元，負債總額35億2768萬餘元，2022年迄第三季合併營收為22億8674萬餘元，每股獲利5.77元。逐年成長的營運及獲利表現，帶動股價站上180左右。

崑鼎的業務、財務表現亦不俗。在廢棄物處理的領域頗受肯定，目前已取得彰濱低碳循環再利用處置中心環評中，並操作10座大型都市焚化爐，其中台灣有8座、澳門2座，協助政府處理廢棄物並轉廢為能。崑鼎每月清運與管理廢棄物達2.4萬噸，佔國內大型都市焚化廠委託代收管理總量35%。

崑鼎在再生能源領域中，已有不錯的成績，迄今已開發太光電約157MW開發權案場，設置容量已併聯約106MW，興建中約51MW，除國內外，美國紐澤西二期擴充案，州政府也已立案許可辦理中。另外又與用電大戶簽訂綠電轉供量約16MW，台電公司調頻備轉輔助業務5MW專案已上線。

至於回收再利用領域，崑鼎回收廢異丙醇，產能利用率已滿載，產生廢異丙醇產品純度由99.5%，提升到99.9%，增加產品價值。廢汚水回收再利用，協助台積電南科再生水廠、高雄臨海及鳳山溪再生水廠、中壢地區污水下水道污水道系統建設、桃園北區水資源回收中心，都正積極推動生產中。

在各項綠能環保業務中，為崑鼎創造亮眼的成績表現，2023年第三季為止，營收為58億5012萬餘元，每股盈餘13.28，2022年同期營收為51億8061萬餘元，每股獲利11.4元。由於營運獲利及股利均佳，崑鼎現在的股價亦已達310元左右，股價不低，投資人如欲長期存股，可以在合適價格時，適時投資。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★