台灣故宮夜未眠　3千遊客進北院大玩扮裝派對

有如還原國寶展件「明 仇英 漢宮春曉圖」描繪熱鬧場景，昨(23日) 晚逾3千名民眾湧入故宮北院，以漢服古裝、歐式宮廷等扮相響應「2023今夜嗨翻故宮！」活動，讓故宮化身扮裝派對現場。

國立故宮博物院副院長黃永泰昨晚致歡迎詞表示，故宮北院在2020年舉辦「穿越古今，故宮之夜」活動，廣受好評。很高興在2020年曾舉辦一次，風評非常好，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，故宮與台北市觀傳局攜手舉辦「2023今夜嗨翻故宮！」若民眾歡迎，「我們明年再見。」繼續舉辦!

「2023今夜嗨翻故宮」活動23日登場，以現今展出的國寶展件「明 仇英 漢宮春曉圖」為發想，扮裝、賞畫、觀器、暢樂為題，打造故宮版星光派對，吸引不少民眾開心變裝參與，在展場內自拍留念。(上圖與下圖/中央社)

中央社報導，「2023今夜嗨翻故宮」活動以現今展出的國寶展件「明 仇英 漢宮春曉圖」為發想，以扮裝、賞畫、觀器、暢樂為題，打造故宮版星光派對活動。

參加的民眾昨晚盡情穿梭故宮，體驗拍照打卡樂趣，還有皇媂樂團跨界音樂演奏、實踐大學服裝設計學系服裝走秀、復興商工人像速寫隊即席創作等的體驗表演。

逾3000人23日晚間湧入故宮北院，以漢服古裝、歐式宮廷等扮相響應「2023今夜嗨翻故宮！」活動，讓故宮化身扮裝派對現場，也有外籍人士特別穿起旗袍(上圖) 到場參與。中央社

不少民眾23日晚間精心打扮前往故宮北院參與「2023今夜嗨翻故宮！」活動，身著古裝穿梭展間參觀國寶，別有一番風情(上圖與下圖) 。中央社

其中，實踐大學服裝設計學系還將「明仇英 漢宮春曉圖」穿上身，相當吸睛。

黃永泰副院長表示，2020年「故宮之夜」吸引約2800名民眾與會，今年活動開放3千名名額，因迴響熱烈，再加碼400名，希望能藉由扮裝，讓民眾融入文物世界，甚至像畫中人物那樣成群結隊，傳達故宮意象。

故宮是台北市熱門觀光景點，2018年起參與「北北基好玩卡」專案，串聯台北市、新北市、基隆市特色景點及交通運輸，帶動觀光人潮。隨COVID-19疫後國際觀光量能湧現，故宮北院已突破147萬參觀人次。