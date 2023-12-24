螞蟻控注意！台灣超商龍頭獨家首賣日本熱銷4千萬顆甜點　編輯激推西班牙國民小點隱藏版吃法

全台超商龍頭引進日本及西班牙甜點，僅獨家開賣不到1個月，編輯揭露獨家隱藏吃法！

全台7-11首度獨家引進日本甜點工廠蜂蜜蛋糕、日本山內聖誕限定鮮奶蛋糕捲和日本山內德之島黑糖蛋糕捲！創立於日本愛知縣的日本甜點工廠，始終堅持正統、匠人級師傅慢火烘焙出爐的『蜂蜜蛋糕』， 嚴選雞蛋、麵粉、糖的完美比例結，搭配高品質蜂蜜製作，打造出蓬鬆、濕潤又有彈性的口感，非常適合當早餐配上一杯黑咖啡替一天揭幕。第二件現省$100元，2包促銷價$258元。



日本甜點工廠蜂蜜蛋糕。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



右起：蜂蜜蛋糕、西班牙國民小點心-布朗尼先生。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

迷你版蛋糕捲有鮮奶及黑糖兩種口味，比較適合熱愛偏甜口味的螞蟻人，一口一個停不下來！來自位於世界自然遺產城市鹿兒島的百年工廠「日本山內」，每年熱銷4400萬顆，尤其以使用鹿兒島當地食材為名，鮮奶口味穩坐熱銷第一寶位，使用北海道牛奶製作，採用7:3的黃金比例，此次外包裝採用聖誕限定造型為繽紛耶誕添加甜蜜；黑糖蛋糕捲使用德之島黑糖，將來自鹿兒島縣奄美群島德之島的甘蔗製成的黑糖蜜揉入麵團中，製成濕潤鬆軟的蛋糕包裹奶油入口即化。



山內蛋糕捲鮮奶及黑糖口味。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

去年在7-11熱銷的西班牙國民小點心-布朗尼先生強勢回歸全台7-11，今年更榮獲2024年度風味獎，成為西班牙午後嘴饞輕零食的首選。布朗尼（Brownie）是甜點的經典代表，源自於18世紀的人氣點心，而西班牙經典布朗尼品牌『布朗尼先生』，更是在西班牙為家喻戶曉的布朗尼品牌。

創辦人John Brown 放棄一切投入自己喜愛的烘焙事業中，曾推出布朗尼蛋糕和馬芬等甜點，由於布朗尼太受歡迎現在大家稱呼他「布朗尼先生」，此次回歸的兩種口味除了經典巧克力口味外，更引進清爽的檸檬風味，除了單吃、泡牛奶，編輯獨家推薦的隱藏版吃法為加熱融化巧克力後，配上冬季的新鮮草莓跟冰淇淋一起吃更療癒喔！

上述甜點自即日起至2024年1月3日全台7-11統一超商開賣。



（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）