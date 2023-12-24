誠品信義平安夜感傷熄燈！台北南西店「代班」24小時不打烊　紐約爆紅咖啡店進駐松菸

佇立18年的誠品書店信義店今（24）日熄燈，之後將由松菸店接棒成為24小時不打烊的文青據點。

信義誠品因租約到期，將於今日晚間10時30分正式熄燈，誠品松菸在2024年1日20日起完成改裝接棒，在這近一個月「空窗期」，誠品書店於臉書預告，將先由誠品南西店「代班」，5樓除了成為24小時營業的書店，還會播映科幻經典《回到未來》系列三部曲，波蘭導演奇士勞斯基名作《藍白紅三部曲》等經典電影。

誠品統計，自10月19日宣布平安夜閉幕起，週末單日進店人潮就超過5萬人次，且週週創新高，12月16日單日更達5.3萬人次，熱鬧程度超越跨年夜。

書迷期待的誠品松菸店改裝完畢後，首檔展覽為日本和紙膠帶「mt」母公司（KAMOI加工紙）100週年紀念海外獨家特展，將帶來最驚喜有趣的設計創意，更將一口氣進駐3大咖啡品牌－澳洲起家、韓國老闆、紐約爆紅的「Ten Thousand Coffee」、台灣原創「成真咖啡ComeTrue CAFE」、「eslite café」。

此外，誠品信義店留言牆也早被讀者「灌爆」，許多民眾不約而同感謝書店陪伴成長，語氣中滿是不捨及溢出來的祝福。誠品董事長吳旻潔將於今日下午3時現身誠品書店，晚間10時與誠品團隊和讀者熄燈倒數，有興趣的讀者千萬不能錯過。