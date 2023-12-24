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萌翻！致敬日本「恐龍爸爸」超夯繪本20周年　《我是霸王龍展覽》傳達愛與互相體諒台灣溫柔登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/24 09:48
《我是霸王龍20週年展》（圖／時藝多媒體）

《我是霸王龍20週年展》（圖／時藝多媒體）

紀念「恐龍爸爸」日本繪本作家宮西達也推出《霸王龍繪本系列》20年，《我是霸王龍20週年展》自即日起於國立臺灣科學教育館展至明年4月7日。

宮西達也曾被日本讀者票選為最親切作家，並暱稱為「宮西大爺」，他除了創作出如《媽媽看我！》、《噠噠噠！爹地超人》等膾炙人口的作品外，「霸王龍」繪本系列更是讓他在全世界聲名大噪。

宮西達也於2003年起陸續發表系列以霸王龍為題材的繪本，第一作《你看起來很好吃》於2010年改編成同名動畫電影，隨後同年10月東京電視放映《宮西達也劇場 你看起來很好吃》短篇動畫。

覆以往對恐龍兇猛的想像，在宮西達也筆下，霸王龍卻比其他所有的生物更加柔軟，更懂得珍愛他人，他說，他是個自我主張強烈的人，繪本正好可作為最適合的媒介，用來真實傳達自己真正的心聲──「愛」與「互相體諒、溫柔對待的心情」。

萌翻！致敬日本「恐龍爸爸」超夯繪本20周年　《我是霸王龍展覽》傳達愛與互相體諒台灣溫柔登場
《我是霸王龍20週年展》（圖／時藝多媒體）

由時藝多媒體、MOMO親子台與揆眾展覽聯合主辦、小魯文化協辦，《我是霸王龍20週年展》分為動態與靜態展區，動態展區依照宮西達也的霸王龍繪本，建構還原書中場景結合故事內容，打造多種不同闖關關卡與遊樂設施。

靜態展區展示繪本圖稿，記錄宮西達也過去20年來霸王龍故事的創作軌跡；多媒體互動與圖畫區，讓孩子搖身一變藝術家，讓自己的作品成為展覽中的一部份；在「星夜故事屋」則每天都有故事姊姊連說帶演講故事，故事場次未開放時，則作為閱讀角使用，提供霸王龍繪本供民眾自由翻閱。

「霸王龍雷奇」將於1月15日起在MOMO親子台與MyVideo雙平台獨家首播，亦會在《我是霸王龍20週年展》現場定時播出，讓入場觀眾同時享受展覽與影視的雙重饗宴。

購票與展覽資訊請於時藝多媒體官方網站查詢。

萌翻！致敬日本「恐龍爸爸」超夯繪本20周年　《我是霸王龍展覽》傳達愛與互相體諒台灣溫柔登場
《我是霸王龍20週年展》（圖／時藝多媒體）
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