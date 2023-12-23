工鬥台北示威 7大訴求籲政府打擊低薪、保障退休生活

今（23）日2024工鬥在台北中正紀念堂宣布，徒步389公里的「工人行腳鬥總統」22天行動已完成，繼高雄、雲林集會後，2,000名勞工在台北場高喊，「政客爭大位！工人鬥未來！」

根據中央社，示威訴求有七，包括保障勞工退休、解決低薪、改善工時過長、提高雇主職災保險費率等。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，2024工鬥對三黨總統候選人提出了七大訴求，回應都不及格，執政黨最傲慢，沒有要特別推薦的候選人。

朱梅雪指出，勞保年金方面，政府對破產危機的因應方式就是，「多繳少領延後退」。然而，目前70%勞工退休後月領不到新台幣2萬元，但台北市生活費每月3萬多，其他縣市2.5萬元，顯示勞工退休保障不足。

朱梅雪強調，台灣勞工不願變成日本的「下流老人」。現今低薪、少子化，政府曾允諾基本工資要達3萬元，卻也跳票。長照問題方面，仲介層層剝削，看護移工往往無法拿到基本工資2萬6,400元。再加上勞工薪資普遍低，父母退休後年輕人根本無餘力照顧父母。

主辦單位表示，2024工鬥主張有七，一是基本工資新台幣3萬元、伙食津貼調到3,600元、提高加班費率。二是勞工退休的保障主張新制退休金，雇主費率應增至12%、舊制最高基數應升到50個基數。三是國定假日要增加7天，並改善工時過長問題。

四是要終止消防殉職，納入職安法保障。五是健全長照反奴工，應由機構直接聘僱看護移工。六是提高職災保險費率，現行雇主負擔職災保險平均費率為0.2%，應調高至5%。七是組織工會門檻應放寬，由現行30人降至10人。