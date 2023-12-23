說真話的人誰最怕？中國知名財經網紅集體「消音」

忠言逆耳，真話傷人。中國幾大網紅財經專家，近來一個個都閉嘴了。經濟困頓股市不振，北京國家機器只好動了起來，先管住眾家名師的「金口」，免得專家「危言聳聽」，鬧得人心惶惶。

CNN 報導，經過一番查找，發現至少 6 名專家在社群媒體沉寂良久，「微博」沒發文，「抖音」沒更新，新聞平台「今日頭條」還顯示，用戶違反規定，不得關注。

唱衰中國經濟者別有用心

好巧不巧，這波噤聲潮，就是出現在習近平 12 月在中央經濟工作會議發表了重要談話之後。會中，習近平指示，必須「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論。」

於是，國家機器開始動作，鎮壓悲觀言論。上週，中國國家安全部發表了一篇「國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障」文章。文中批評，「各類意圖唱衰中國經濟的『陳詞濫調』」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建『中國衰敗』的『話語陷阱』、『認知陷阱』。」

文中又指，「一些別有用心者，選擇性忽視三年疫情及局部地緣衝突帶來的全球性經濟創傷和不利影響，忽略西方持續對中『脫鉤斷鏈』、遏制打壓形成的強大阻力，以『賊喊捉賊』的方式，惡意編造『安全替代發展』、『排擠外資』、『打壓民企』等虛假敘事，重彈『中國威脅』的陳年老調，故意製造、挑動和放大安全和發展之間所謂不可調和的矛盾，其真實目的是擾亂市場預期和秩序，阻斷中國經濟向好勢頭。」

被處理的財經網紅

根據 CNN，遭當局審查的財經網紅包括中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬、股市評論員與分析師洪榕、財經資訊平台格隆匯創辦人格隆（陳守紅，藏名格隆）等人。

劉紀鵬曾於 1990 年代為中國草擬證券法規出力，對財經點評鞭辟入裡，直言不諱，曾說「股市起不來，關鍵在制度」，直諫中國證監會、監管制度必須改變。12 月 1 日的網易論壇中，劉更建議股民不要入市，待交易制度等問題解決後，再進場不遲。他的微博、抖音、今日頭條平台更新時間，都停留在 12 月 5 日，之後再無新文。

洪榕也已無法在今日頭條貼文。在遭到禁言之前，他幾乎日日評論股市、批判政府未能活絡股市。在 12 月 6 日的微博中，他寫道：「提醒自己，發言再嚴謹一些，不挑事，不添亂，給人啟迪不助長焦慮。」網友問，「受警告了？」他回「這也看出來了？」配上一個哭笑不得的表情，顯然是承認遭到關切。

本就不透明，現更混沌不明

中國經濟數據的可信度本就被外界詬病，如今情勢益發險峻，更難從官方取得重要數據。失業率節節攀升，今年 8 月，中國索性停止公布青年失業率。

此外，北京也發動了對國際顧問公司與盡職調查公司的取締突擊搜索，美思明智集團（Mintz Group）、貝恩（Bain & Co.）、凱盛融英（Capvision）都中槍，業界噤若寒蟬。

華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立表示，這反映了習近平領導圈子的不安，深怕若放任專家散播負面論點，恐使經濟進一步失穩，連帶危及國安。「如此干預舉措正說明了政府對經濟的憂心，印證了經濟已走岔了路。」

外資不逃嗎

箝制言論只會適得其反，非但不能吸引外國投資，還敲響了一記警鐘。CNN 彙整商務部資料後得出，今年 11 月，外國對中投資年減 19.5% 至 533 億人民幣。

林和立指出，唯有取得正確可靠的資料，如物價水準、失業率、整體經濟方針等，外資企業方能分析中國經濟概況，評估是否要將資金留在中國。但如今，惡性循環已現。欲蓋彌彰，外資先撤為妙。