「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升

被暱稱為「殭屍鹿病」的「慢性消耗病」（CWD），傳出今年已入侵美國黃石國家公園，由於該國家公園的物種多樣性高，科學家擔心這種尚無法根治的特殊疾病，將加速跨物種傳染，最後影響到人類。

「慢性消耗病」的主因是跟狂牛病一樣的朊毒體感染，這種又被直譯為「普利昂」的蛋白質致病因子由「錯誤摺疊」的普利昂蛋白（PrP）聚集組成，透過誘導神經細胞上原本正常的結構，轉變為錯誤結構，而達成自我複製及「感染」的效果。

由於人體內的PrP主要位於神經系統內，朊毒體主要攻擊的對象是大腦，腦組織因為神經細胞逐漸受到轉化、死亡而呈現空洞化的狀況。其身為一種蛋白質，人體免疫系統無法區分與一般蛋白質的差異，目前也沒有任何藥物可以根治，也沒有疫苗可以預防，可說是一種絕症。

「殭屍鹿病」一開始被發現時，主要以加拿大馬鹿、駝鹿和馴鹿為感染對象，而罹患的鹿因大腦、脊椎和周邊組織受到影響，會出現走路跌跌撞撞、無精打采、流口水、體重快速減輕的狀況，有如殭屍一般，因而得名。

衛報報導，這種疾病在1960年代初次發現以後，至今並未出現人類感染病例，不過2017年有研究顯示，食用被感染鹿肉的猴子也會染病，因此不排除跨物種及傳染給人類的可能性。黃石國家公園作為美洲地區野生哺乳類種類最多樣的地區，CWD的入侵讓跨物種感染的可能性大增，引發科學家擔憂。

前美國魚類及野生動物管理局（FWS）動物健康處負責人洛夫（Thomas Roffe）指出，多年前他就預測CWD遲早會進入黃石公園，並曾要求聯邦政府及地方的懷俄明州政府必須採取積極措施以減緩其散播速度。然而，在相關警告被忽視後，現在每年前往黃石觀光的上百萬觀光客，將為此付出代價。

雖然本身傳染速度並不快，不過一旦環境受到CWD汙染，就無有效的方式可徹底根除。這種蛋白不只可在自然情況下於土壤、物體表面存活長達數年，更對所有人類已知的消毒劑、溶劑，甚至是輻射及高達攝氏600度以上高溫焚燒存在抗性，幾乎不可能消除。

狂牛病學者安德森（Cory Anderson）表示，過去沒有人類感染案例並不代表未來不會發生，同樣因朊毒體導致狂牛病在一瞬間橫掃人類社會，就是個最好例證。人們必須做好準備。