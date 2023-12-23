台灣記者染紅假民調介選 專家：操控媒體新策略、反銷給中國人看

台灣籍林姓網路記者涉嫌在「中共褔建省委員會」官員指示下，與退休教授蘇雲華共同製作發布假民調介選。專家解析，紅媒指傳媒背後邏輯，是操作議題影響大眾媒體，也可能是為了反向內銷回中國，給中國人看。

中檢指出，林嫌涉嫌接受「中共褔建省委員會」官員指示，並未做民調，與蘇雲華2人捏造不實民調共8次，帶起侯友宜、「侯趙配」超車逆轉勝的風向，在「指傳媒」等網站，或以「指動新媒體傳播有限公司」名義，接連在「元丰傳媒」、「藍雀新傳媒」等網站發布，企圖誤導選民對於總統大選選情的判斷。

林嫌遭台中地檢署以違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪嫌羈押禁見，蘇嫌被請回。

假民調如何傳播的？

自由亞洲電台深入調查指出，12月6日一份《指傳媒》民調橫空出世，稱侯康首超車賴蕭，領先1.22個百分點。該份民調在特定網媒中轉載，並透過林姓撰稿記者發表在《元豐傳媒》，以及另一位楊姓記者發佈在《環球日報社》、《臺灣新聞報》，並出現在《藍雀新傳媒》、《臺灣民衆電子報》、《臺灣華報》等小型網路媒體上。

後該份民調被台灣主流媒體多方轉載，最後傳到中國，國台辦所屬「中國臺灣網」、「新浪香港」、「鳳凰網資訊」等平台。

假民調如何來的？

該民調由「指動新媒體傳播公司」委託民調專家蘇雲華教授執行。調查時間爲11月27日至12月1日。採北中南便利隨機方式。調查範圍為北中南各300份訪談資料；調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲以上的合格選民。調查方法則是由訪員進行訪問方式，本次調查成功完訪900人，在信賴區間95％時抽樣誤差最大值爲±4％。

自由亞洲電台指出，蘇雲華教授坦承該份民調是免費幫學生林某所做，並聲稱調查方法為「在台灣北、中、南臺鐵火車站各抽一站，在該站周邊面訪300人，總計共900個樣本。」

政治大學選舉研究中心研究員蕭怡靖指出，「在民意調查的教科書裏面，並沒有所謂的『便利隨機』方式，」並指出該民調從抽樣方式、範圍、對象等都漏洞百出。民調專家戴立安也認為該民調錯誤諸多不具參考性。

指傳媒紅旗飄飄？台媒不負責任引用失守

自由亞洲電台指出，2019年的台灣發生「紅色網媒案」，該案有23家媒體牽涉其中，包括指傳媒在內的15家，背後經營者皆是「指動傳播科技有限公司」。

時隔4年指傳媒以假民調再興風波，國防大學政戰學院新聞系主任傅文成分析，因台灣民眾對假消息越發有抵抗力，因此其策略轉為操作議題達成跨平台影響大眾媒體的目的。

戴立安也直言，台灣主流媒體直接引用《指傳媒》的內容，而不做任何的專業查覈，「坦白講是有點不負責任。」

陽明交通大學傳播與科技學系副教授戴瑜慧認爲，其中部分媒體引用內容農場，有可能是爲「出口轉內銷」，中國喜歡引用台灣特定媒體的報道，《指傳媒》的作用，可能是爲了讓中國媒體引用，給中國人看。