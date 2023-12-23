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密室逃脫藏公安風險 新北市稽查 6處全不合格

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/23 17:07
新北市聯合稽查市內密室逃脫場所（圖／新北市法制局）

新北市聯合稽查市內密室逃脫場所（圖／新北市法制局）

密室逃脫為時下年輕人的熱門娛樂，但遊戲過程中，人困在密閉空間解謎，或因劇情需要而在昏暗燈光下爬行，也使這類活動存在安全風險。新北市政府於今年 10 月 至11 月赴 6 家業者聯合稽查，發現竟然全數不合格，呼籲消費者參加活動前，務必注意場地安全。

根據新北法制局，這 6 家新北密室逃脫業者均未完成建築物公共安全申報，4 處業者未完整標示收退費標準與注意事項，2 處業者未有場地安全標示，全數不合格。

消保官指出，此次專案是針對業者「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「場地安全標示」及「消防安全設備」等項目進行重點查核。

依目前新北市消費場所公共意外責任險之投保規定，密室逃脫為類序六場所，最低投保金額為每人身體傷亡新臺幣 600 萬元、每一事故身體傷亡新臺幣 1,500 萬元、每一事故財產損失新臺幣 300 萬元、保險期間總保險金額為新臺幣 3,800 萬元，6 家業者均已依規定投保公共意外責任險。

消保官除針對 6 家業者於粉絲專頁或網站有關收費、訂金及退費規定說明不清的部分，輔導業者改善完畢，另也要求業者加強場地安全標示及警語，尤其是部分遊戲因情節需要，設有特殊機關、場地昏暗或設有梯子而恐有受傷風險者。再者，6 家業者之公安申報與使用類組變更項目全數不合格，將由工務局依建築法辦理。

新北市呼籲民眾報名密室逃脫遊戲前，應先詳閱遊戲注意事項，確認自身狀況是否適合參與。也應充分瞭解每人收取費用、是否有最低參與人數限制及是否需要事先收取訂金，留意退費比例標準與是否扣除手續費，以避免爭議。

密室逃脫藏公安風險 新北市稽查 6處全不合格
新北市聯合稽查市內密室逃脫場所（圖／新北市法制局）
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更新時間 : 2023-12-23 19:34 GMT+08:00

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