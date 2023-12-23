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【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/23 16:37
美麗島電子報第96波民調指出，賴蕭配持續領跑，侯康配居次，柯盈配第三。（圖／美麗島電子報）

美麗島電子報第96波民調指出，賴蕭配持續領跑，侯康配居次，柯盈配第三。（圖／美麗島電子報）

《美麗島電子報》今（23）日公布第96波總統大選民調，「賴蕭配」穩居第一，支持度為逾3成7，與逾3成2支持度的「侯康配」差距拉大到4.9個百分點，「柯盈配」支持度下降至約1成6。

《美麗島電子報》今日公布第96波民調為2023年12月20至22日，抽樣調查1470名全國22縣市設籍的年滿20歲的民眾，抽樣方式為以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）及「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）方式抽樣，並採用「比例估計法」（raking ratio estimation）進行加權，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。

根據最新民調結果，「賴蕭配」仍穩居第一，獲37.5%受訪者支持，較上輪提升0.2個百分點；「侯康配」居次獲32.6%支持，下跌0.8個百分點；「柯盈配」支持度下降1.4個百分點至16.3%。

針對是否支持政黨輪替，35.6%受訪者認為民進黨應繼續執政，30.1%認為應換國民黨上台，14.2%認為換民眾黨當家。

關於若要政黨輪替是否應投給在野黨民調最高者，不投「賴蕭配」的受訪者，有近48%不認同，41.6%認同。

相關閱讀：【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
美麗島電子報
民調
賴蕭配
侯康配
柯盈配

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