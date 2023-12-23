【紅海危機】航運改道南非 非洲設施匱乏恐拉長供應鏈時程

由於葉門青年運動（Houthi Movement）的反政府武裝勢力襲擊了取道紅海穿越蘇伊士運河的商船，擔心被攻擊的船運公司只好選擇較為傳統的方式：從非洲最南端繞道。然而，除了燃油成本上升及拉長貨運時間外，非洲各國港口貧乏的設施與低落的效率，進一步加深了船運的不便。

非洲最大、最先進的港口位於南非的德本（Durban），這也是船隻繞道時必經的港口。然而，根據世界銀行於今（2023）年5月發布的報告，包括德本、開普敦在內的南非各大港口，在全球綜合性的表現上，皆敬陪末座，絕對不是船運公司的最佳選擇。

而非洲南端著名的「風暴角」（Cape of Storm）以及頻繁生成風暴的莫三比克海峽，雖然不再像過往一樣造成大量船隻沉沒，惡劣的天氣仍會讓船隻消耗燃油的速度加快，而被迫需要在繞行的同時補給油料，這也代表著貨輪必須使用非洲各港口不夠健全的設施。

在南非的港口之外，船運公司還有幾個選擇，像是肯亞主要港口蒙巴薩（Mombasa）、坦尚尼亞最大城的三蘭港（Dar es Salaam）及鯨灣港（Walvis Bay），還有模里西斯首都的路易港（Port Louis），但是這些港口都不具備「收容」這些改道船隻的能力。

即使選擇了南非的港口，南非的繁文縟節也是個問題。

據《路透社》報導，2016年南非於東部阿果亞灣（Algoa Bay）啟用船隻加油服務後，許多船隻都會選擇直接在海上加油，不過9月時南非政府以違反〈關稅及消費稅法〉為由拘捕了多艘海上加油船後，負責加油作業的公司還在跟政府單位協商，希望可以儘速取回設備，以因應即將暴增的需求。

全球有六分之一的商業航線途經蘇伊士運河，而視天氣等各項條件而定，繞行非洲南部將拉長航程10天至14天，而非洲港口的狀況可能會讓這一時程進一步推遲，這無疑將對全球供應鏈產生衝擊。