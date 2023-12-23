柯文哲拆地捐錢平風波　反酸賴清德萬里老宅

民眾黨總統候選人柯文哲陷名下農地挪用風波不斷，22日開始刨除水泥塊卻發現磚頭、水泥等；承諾將農舍及停車場收租所得捐給新竹市社會局，遭爆還須補繳３萬多稅金，其妻陳佩琪表示，星期一會處理。

名下農地成停車場涉逃漏稅？ 柯文哲：該怎處理就怎處裡、不會賴皮

柯文哲喊「守護農地」、「居住正義」卻傳出名下持分的新竹市隆恩段1320地號的農牧用地，違規作為停車場出租營利，引發外界質疑。柯文哲坦承是父親柯承發以其名義購買。

柯競選總幹事黃珊珊22日說明，該地在柯文哲購入前，已整地劃設停車格；農舍部分與九鼎建設出約早在購入前已簽訂；後續柯家收租總計約120萬元，將全數捐給新竹市政府社會局。

整地爭議

爭議農地22日已開始刨除水泥塊，民進黨發言人卓冠廷出示新竹鄉親提供照片指出，該地挖出磚頭、水泥、鋼筋等物，批「良田被毀」。他質疑，柯陣營聲稱2008年7月柯取得該地時已經是停車場，「所以繼續違法沒問題？」

卓冠廷在臉書釋出空拍圖，直指該地2019年以前的航測圖，都還是小客車的格位而已；2020年10月的航測圖，土地呈現「再度整地」的狀況；2020年12月的地景以及2021年11月的航測，顯示已經成為遊覽車停車場。

卓冠廷強調，「2020年重新整地，代表柯文哲你沒辦法把廢棄物都推給前一手地主，」要柯文哲出面說清楚。

柯文哲反酸賴老宅爭議

火速刨地捐款甩風波的柯文哲，今日受訪時表示，該地購買時「已經鋪水泥混凝土」，強調「就算有埋什麼東西也是之前人做的。」至於被爆出需補繳3萬多元的稅金，他表示都是妻子陳佩琪經手，他不清楚。

柯文哲也反酸對手賴清德老宅違建爭議，要賴清德比照辦理，「坦白講我是不曉得賴清德在ㄍㄧㄥ什麼，從那個行事風格就知道，以後一定變成獨裁者。」

陳佩琪今日掃街輔選時說明，沒有人對她說明此事，也坦言「有一家公司每年都有報稅，有報8萬3」她不曉得只是猜可能有關，也承諾星期一就會去補繳稅。