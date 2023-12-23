Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

人工珠寶也能不朽 英國設計師Anabela Chan顛覆市場 大明星也愛

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/23 15:37
2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店。（圖／路透社Hannah McKay）

2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店。（圖／路透社Hannah McKay）

在世人眼中，數十億年光陰形成的天然鑽石，才是終極奢侈品，但一名英國設計師卻用巧手，讓實驗室培育的寶石，也能在珠寶市場熠熠生輝。

路透社報導，香港出生的倫敦華裔珠寶設計師 Anabela Chan，設計的不是珍貴寶石，而是實驗室生產的鑽石、從鋁罐回收的鋁，以及再生農業產出的珍珠。之所以會選擇這些材料，是出於對鑽石採礦業惡劣環境的不滿與反動。

Anabela Chan 今年 11 月甫獲英國奢侈品獎（British Luxury Awards）「改變遊戲規則」（Game Changer）類別大獎，其品牌也逐漸在世界舞台發光，雖不願對外透露業績，但強調自 COVID-19 疫情以來，需求持續暢旺。

根據鑽石研究公司 Edahn Golan Diamond Research & Data，人造珠寶市場近年來炒得火熱，全球年成長 20%，獲利達 150 億美元。隨著愈多公司加入分一杯羹，培育鑽石價格下滑，品牌則亟欲做出特色，透過獨特設計吸引消費者青睞。

永續也是人造珠寶市場的一大核心價值。Anabela Chan 選擇的供應商，採用的是二氧化碳捕捉科技，不同於一般鑽石生產時會帶來的大量碳足跡。

根據 Anabela Chan 網站，儘管不刻意打廣告，光靠口碑就為該品牌贏來了許多名人青眼，從碧昂絲（Beyonce）、蕾哈娜（Rihanna）、Lady Gaga 到泰勒絲（Taylor Swift），都是 Anabela Chan 珠寶愛好者。

人工珠寶也能不朽 英國設計師Anabela Chan顛覆市場 大明星也愛
2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店，設計師本人。（圖／路透社Hannah McKay）

人工珠寶也能不朽 英國設計師Anabela Chan顛覆市場 大明星也愛
2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店。（圖／路透社Hannah McKay）
珠寶
人工
人造
鑽石
Anabela Chan
珠寶設計
英國
香港

相關新聞

流量變現秘訣？微短劇超車抖音、短影音崛起您跟上了嗎？亞洲新媒體高峰會觀看人次破紀錄
流量變現秘訣？微短劇超車抖音、短影音崛起您跟上了嗎？亞洲新媒體高峰會觀看人次破紀錄
2023/12/22 09:48
浪漫「人造雪」藏危機 醫：純度不高恐肌膚灼傷
浪漫「人造雪」藏危機 醫：純度不高恐肌膚灼傷
2023/12/17 11:09
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
2023/12/14 10:17
「最美周芷若」周海媚享年57歲 生前最後一次亮相畫面曝
「最美周芷若」周海媚享年57歲 生前最後一次亮相畫面曝
2023/12/13 12:09
率全球之先 歐盟AI管制草案出爐 歐公司憂阻礙創新
率全球之先 歐盟AI管制草案出爐 歐公司憂阻礙創新
2023/12/09 17:38

更新時間 : 2023-12-23 19:34 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票