人工珠寶也能不朽 英國設計師Anabela Chan顛覆市場 大明星也愛

在世人眼中，數十億年光陰形成的天然鑽石，才是終極奢侈品，但一名英國設計師卻用巧手，讓實驗室培育的寶石，也能在珠寶市場熠熠生輝。

路透社報導，香港出生的倫敦華裔珠寶設計師 Anabela Chan，設計的不是珍貴寶石，而是實驗室生產的鑽石、從鋁罐回收的鋁，以及再生農業產出的珍珠。之所以會選擇這些材料，是出於對鑽石採礦業惡劣環境的不滿與反動。

Anabela Chan 今年 11 月甫獲英國奢侈品獎（British Luxury Awards）「改變遊戲規則」（Game Changer）類別大獎，其品牌也逐漸在世界舞台發光，雖不願對外透露業績，但強調自 COVID-19 疫情以來，需求持續暢旺。

根據鑽石研究公司 Edahn Golan Diamond Research & Data，人造珠寶市場近年來炒得火熱，全球年成長 20%，獲利達 150 億美元。隨著愈多公司加入分一杯羹，培育鑽石價格下滑，品牌則亟欲做出特色，透過獨特設計吸引消費者青睞。

永續也是人造珠寶市場的一大核心價值。Anabela Chan 選擇的供應商，採用的是二氧化碳捕捉科技，不同於一般鑽石生產時會帶來的大量碳足跡。

根據 Anabela Chan 網站，儘管不刻意打廣告，光靠口碑就為該品牌贏來了許多名人青眼，從碧昂絲（Beyonce）、蕾哈娜（Rihanna）、Lady Gaga 到泰勒絲（Taylor Swift），都是 Anabela Chan 珠寶愛好者。



2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店，設計師本人。（圖／路透社Hannah McKay）



2023年12月13日，倫敦Anabela Chan珠寶店。（圖／路透社Hannah McKay）