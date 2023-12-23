跨年懶人包 國家風景區及主題樂園迎2024第一道曙光

2023年進入最後倒數，交通部觀光署彙整了 6 個國家風景區及 3 個主題樂園 2 跨年或迎曙光資訊，全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動。

民眾可到阿里山太平雲梯遠眺最後一抹晚霞，也可在梨山、谷關、日月潭風景區美景中或麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等樂園裡，欣賞演唱會、煙火秀。

隔日元旦可到東北角欣賞龜山朝日、阿里山聆聽最具氣質的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，或西拉雅元旦大圳之路健走，沐浴在 2024 晨曦中，祈求一整年都好運。

北部民眾，可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗。中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，領取現場限量發放限定紀念品。日月潭跨年今年將從 12 月 31 日晚上 8 點起一路 high 歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放 360 秒的兩岸雙煙火。麗寶樂園也找來超強演唱會卡司陣容，還有摩天輪動畫秀及煙火秀，隔天再搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅。

南部民眾，在 2023 最後一天的賞太平 2023 一抹紅霞活動，可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞，悠遊雲端山城。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀，以摩天輪主體煙火結合數百台無人機及燈光秀，演出震撼視覺體驗。

義大世界跨年煙火今年施放 999 秒大型藝術煙火。「阿里山日出印象音樂會」在晨曦、雲海所交織而成的磅礡景觀中，聆聽樂曲，感受日出時分的氣象萬千，享受不可多得的心靈饗宴。西拉雅元旦大圳之路健走，以最舒服的速度，來一場深度旅遊，體驗仙境西拉雅的力與美。

馬祖今年搭配北海遊憩區燈景、燈飾及光環境，舉辦微光嘉年華點燈晚會，隔天元旦舉辦大聲公比賽，在新的年度邀請遊客將新年新希望大聲說出來。

以上詳情請洽相關國家風景區管理處及主題樂園網站查詢。



觀光署彙整 2024 跨年活動（圖／交通部觀光署）