百億沉船多方眼紅 哥倫比亞政府宣布明年打撈

價值百億美元的沉船撈還是不撈？對哥倫比亞政府來說，經濟效益比起考古價值佔了上風。該國政府宣布，將於2024年4月至5月首次嘗試打撈1708年沉沒的「聖荷西號」（San Jose），並根據所得結果可能安排二次打撈。

有「沉船聖杯」（Holy Grail of shipwrecks）之稱的西班牙大帆船「聖荷西號」（San Jose）於300多年前與英國船隻交戰中沉沒。據信，船上滿載1100萬枚金幣銀幣，還有祖母綠等珍貴寶石與貨物。

該船確切位置屬於國家機密，然而數年來其所有權備受爭議。不論是西班牙政府、哥倫比亞政府，還是20世紀80年代與哥國政府達成協議、聲稱擁有部分打撈權的美國私人公司，都對這筆巨大的考古與經濟寶藏虎視眈眈。

哥倫比亞文化部長科雷亞（Juan David Correa）指出，將於明年4至5月間嘗試首度打撈，具體情形仍將取決於加勒比海海況。

科雷亞在與總統佩特羅（Gustavo Petro）會面後表示，聖荷西號是「一艘考古沉船，不是寶藏。」他強調，「這是我們成為水下考古研究前線國家的機會。」

科雷亞也透露，打撈作業可能透過潛水艇或機器人執行，打撈所獲將送往一艘海軍艦艇上進行分析。根據分析結果，可能安排二次打撈。

然而，早在2018年聯合國教科文組織（Unesco）就已呼籲，不要對聖荷西號進行商業開發。該機構一名專家致函哥國政府，擔心打撈沉船寶藏的目的並非為其歷史價值，而是為了出售，強調這「將造成無法挽回的重大遺產損失。」

該名專家在信中表示，「允許對哥倫比亞的文化ˋ遺產進行商業開發，違背了最佳科學標準與國際倫理原則，尤其是聯合國教科文組織《水下文化遺產公約》中的規範。」

哥倫比亞尚未簽署《聯合國海洋法公約》，該公約要求締約方遵守國際標準，並向聯合國科教文組織通報對沉船的計畫。