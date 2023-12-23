拜登簽署2024國防授權法案 助台培訓軍隊、擴大美台軍事網路安全合作

美國總統拜登22日簽署美國2024年，總額達8860億美元（約27兆台幣），該法案內容包含打擊中國於印太區域的軍事活動、為澳洲購買核動力潛艇開綠燈，以及授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，要求擴大美台軍事網路安全合作。

美國參議院、眾議院於本月陸續通過2024年財政年度《國防授權法案》（FY2024 NDAA）後送交白宮，由拜登22日正式簽署生效。法案長達近3100頁，包含將國安預算總額增加約3%，要求將軍人薪資提高5.2%，羅列部分中國電力公司禁止其獲得國防部採購。

拜登於聲明中表示，該法案提供了「我們所需的關鍵權力，以建設遏制物來衝突所需的軍隊，同時支持每天履行此一使命的軍人及其配偶與家屬。」

共同社報導，截至2024年9月，該法案包含147億美元用於「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），美國通過與該區域盟國及夥伴國進行演習，強化軍事實力。

該法案也授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，以強化台灣自衛能力，並要求擴大美台軍事網路安全合作，以及定期說明對台軍售交付進程。

該法案將烏克蘭安全援助計畫延長至2026年底，並授權本財年和下一財年為該計畫提供3億美元，用於支付工業界生產武器和向烏克蘭提供安全援助。此外，該法案也允許美國向AUKUS聯盟之一的澳洲出售核動力潛艇。