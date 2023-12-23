Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登簽署2024國防授權法案 助台培訓軍隊、擴大美台軍事網路安全合作

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/23 11:11
美國總統拜登22日簽署國防授權法案，台美軍事合作更進一步。（圖／中央社）

美國總統拜登22日簽署國防授權法案，台美軍事合作更進一步。（圖／中央社）

美國總統拜登22日簽署美國2024年，總額達8860億美元（約27兆台幣），該法案內容包含打擊中國於印太區域的軍事活動、為澳洲購買核動力潛艇開綠燈，以及授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，要求擴大美台軍事網路安全合作。

美國參議院、眾議院於本月陸續通過2024年財政年度《國防授權法案》（FY2024 NDAA）後送交白宮，由拜登22日正式簽署生效。法案長達近3100頁，包含將國安預算總額增加約3%，要求將軍人薪資提高5.2%，羅列部分中國電力公司禁止其獲得國防部採購。

拜登於聲明中表示，該法案提供了「我們所需的關鍵權力，以建設遏制物來衝突所需的軍隊，同時支持每天履行此一使命的軍人及其配偶與家屬。」

共同社報導，截至2024年9月，該法案包含147億美元用於「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），美國通過與該區域盟國及夥伴國進行演習，強化軍事實力。

該法案也授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，以強化台灣自衛能力，並要求擴大美台軍事網路安全合作，以及定期說明對台軍售交付進程。

該法案將烏克蘭安全援助計畫延長至2026年底，並授權本財年和下一財年為該計畫提供3億美元，用於支付工業界生產武器和向烏克蘭提供安全援助。此外，該法案也允許美國向AUKUS聯盟之一的澳洲出售核動力潛艇。
國防授權法案
台美軍事合作
拜登
太平洋威懾倡議
對台軍售
烏克蘭
AUKUS

相關新聞

習近平向拜登表明統一台灣立場？美國商務部長稱中國論調並無改變 美中重啟最高軍事交流
習近平向拜登表明統一台灣立場？美國商務部長稱中國論調並無改變 美中重啟最高軍事交流
2023/12/22 13:54
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
2023/12/20 09:45
被套出為烏克蘭募款　俄羅斯作家接到騙人電話遭列恐怖份子
被套出為烏克蘭募款　俄羅斯作家接到騙人電話遭列恐怖份子
2023/12/19 18:25
美國最新一批對台灣軍售90億　外交部表達高度歡迎
美國最新一批對台灣軍售90億　外交部表達高度歡迎
2023/12/16 12:20
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
2023/12/14 09:59

更新時間 : 2023-12-23 19:33 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票