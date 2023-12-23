蔡執政台灣對中國依賴反增？經貿辦：對中出口創新低 農業部：中落居第4外銷市場

兩岸議題為總統大選攻防焦點。國民黨副總統候選人趙少康質疑，蔡政府執政下台灣反對大陸市場依賴更甚，並批中國陸續暫停我國農漁產品進口，台灣在WTO申訴無果。對此，行政院經貿談判辦公室22日晚間反駁，稱截至11月止台灣對中國出口降至35%，創新低；農業部今（23）日表示，已多次透過雙邊管道及在WTO相關委員會提出特定貿易關切，要求中方改正，未來也將視中方回應，採取必要措施。

經貿辦：對中出口創新低、新南向有成

趙少康22日在公辦電視政見發表會上質疑民進黨高舉新南向政策旗幟，對中國市場的依賴卻更勝從前。經貿辦回應，截至今年11月台灣對全球總出口3926億美元，對中國出口1389億美元，占比由2010年的42%降至35%，創近21年來同期新低，美國、東協及日本則有明顯增加，顯見分散市場成效。

經貿辦表示，新南向政策帶動新南向貿易，且分散市場成效佳，貿易總額部分，台灣與新南向國家貿易總額自2016年958億美元，增加至2022年1803億美元，成長88.2%，增速優於台灣對全球貿易成長，也大於對中國的成長。

經貿辦還提及，累計今年1至10月，台灣對新南向國家貿易順差已達211.54億美元，較2022年同期增加39.3%；對中國貿易順差則較去年同期減少21.2%；而投資部分，經貿辦表示，以2022年為例，台灣對新南向18國投資達52.7億美元，對中國投資僅50.5億美元，今年截至9月也達43.30億美元，持續超越對中國投資的25.29億美元。

此外，新南向旅客占整體來台旅客比重大幅增加，經貿辦表示，從2016年的16.8%，2022年大幅成長為37.6%，預估今年新南向國家來台旅客約可恢復到疫情前的8成。

農業部：中國已落居我國第4外銷市場

趙少康亦在發布會上提及，中國暫停我國農漁產品進口，台灣至WTO申訴無果。對此，農業部回應，中國自2021年3月起陸續以不符合國際慣例與科學原則的理由，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類等多項農漁產品進口，以及中國在2019年11月提出要求各國輸中食品企業必須註冊的相關規定，政府在透過兩岸管道未能獲得中方善意回應。

農業部表示，之後已依照WTO相關程序，分別於2021年11月至今年11月共7度在「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）委員會會議，以及2020年2月至今年11月共12度在「技術性貿易障礙」（TBT）委員會會議提出特定貿易關切，要求中方與我國進行技術性諮商，並請中國遵守SPS及TBT協定、符合科學原則與透明化規定、提供足夠資訊，以及改正相關措施，卻始終沒有獲得正面回應。

針對中國大陸不符合國際慣例與科學原則的措施，農業部表示，政府已多次透過雙邊管道及在WTO相關委員會提出特定貿易關切，要求中方改正，未來也將視中方回應，採取必要措施。

面對中國作為，農業部強調已持續積極透過促進內銷、強化加工與拓展外銷相關政策措施，穩定供需與市場價格，並積極引導分散外銷市場與擴大出口規模。台灣去年主要農產品出口國家為美國出口額9.12億美元、日本8.6億美元及中國6.8億美元。此外，外銷加拿大金額成長5.5%、日本成長11.0%、韓國成長4.1%，新南向國家的菲律賓成長8.6%、新加坡成長4.6%、印尼成長7.8%。

農業部表示，尤其今年1至11月對中國出口農產品4.4億美元，落居我國第4大外銷市場，顯示多元分散外銷市場有成，降低對單一市場依賴。