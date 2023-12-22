【2024台灣總統大選】副總統候選人政見發表會 吳欣盈中規中矩談數位轉型 趙少康、蕭美琴互批兩岸政策

2024總統大選唯一一場副總統候選人電視政見發表會，今（22）日登場，輪到公視直播，一開播就鬧出「無聲」的烏龍，讓民眾捏把冷汗。整體來看，民眾黨候選人吳欣盈略顯緊張，以自身專業緊扣數位與綠色轉型，務求明確闡述理念不出錯。國民黨候選人趙少康與民進黨候選人蕭美琴畢竟是政壇老鳥，侃侃而談，在發表政見時，不忘互嗆，誰才是真正的中華民國守護者。

民眾黨吳欣盈

吳欣盈強調自己的金融背景與國際經驗，主張台灣亟須推動數位轉型、綠色金融，與國際接軌，才能提升薪資，助產業升級。她分享自身經驗，剛回台時，金融業薪資只有不到英國一半，更引據亞太固定薪資調查，指台灣技術人才投資已輸給亞洲四小龍其他三國，甚至落後越南與中國。

她說道，台灣雖有矽島之稱，就業人口中卻高達 60% 是服務業，半導體只有 3%。這也說明了為何台灣人均 GDP 超越日本、南韓，一般人卻很無感。她認為，政府未來不應再挑選產業培育，而是創造沃土，讓各均能百花齊放。「民眾黨就是台灣的水電工，要透過接軌國際，將國際人才解方帶來台灣。」

吳欣盈主張，台灣可參考歐盟個資法強化資安，加強虛擬貨幣管理，從源頭打擊詐騙犯罪。其他政見還包括：向日本看齊建立數位行政體系、建立一站式數位服務、成立亞洲資產管理中心、推碳稅條例、主權基金等。

國民黨趙少康

趙少康與其說是發表政見，倒不如說是數落民進黨執政的不是。從頭至尾，趙少康花了不小篇幅批評賴清德萬里工寮爭議、台獨立場講不清說不明，而蕭美琴則是美國不放心賴清德而派來「監軍」者。

他批評，若民進黨執政好，為何會有 60% 的民眾希望政黨輪替？他批蕭美琴曾用英文表示，不再認同自己是中華民國，現在又稱自己是中華民國守護者？

在兩岸路線方面，趙少康強調國民黨的反共立場，絕不是親中，也從未放棄軍事準備。他表示，就連美國，與中國緊張升至高點之際，仍懂得尋求溝通的重要性。他認為兩岸亦應建立軍事溝通、互信機制，但民進黨與老共 8 年來老死不相往來，只會互相指責，無助解決問題。

趙少康稱，賴清德當選，兩岸關係只會更緊張。他酸民進黨只會抗中、仇中，一事無成，自稱「清廉勤政愛鄉土」，其實是「貪腐專政愛粉味」。

針對服貿爭議，趙少康澄清，國民黨主張 ECFA 不能停，要以貨貿優先，而服貿必須以保障台灣服務業為前提。「賴清德說開放服貿會有 5 千萬大陸人來，是在講什麼？」

趙也批民進黨能源政策失敗，國防亂花錢。他表示，自己以前也反核，但暖化、空汙問題嚴重，COP28 大會中，國際 22 國支持 2050 之前要將核能發電增為 3 倍，民進黨卻與世界潮流唱反調。台電去年賠 5 千億，中油去年也賠 5 千億，錯誤政策比貪汙更可怕。

趙少康並質疑，海鯤號潛艦花了530 億台幣，卻連水下絕氣推進系統 AIP 都沒有。美國賣台灣 4 架 MQ-9 死神無人機，共 6 億美元。最近葉門擊落美國在以色列的一架 MQ-9，是 3 千萬美元，我方一架卻要花 1億5,000 萬美元購買，中間差價去哪裡？台灣需要防衛，但不該當冤大頭。

民進黨蕭美琴

蕭美琴首先重申自已早已放棄美國籍，呼籲對手不要再藉國籍問題抹黑她，也不要再消費礦工居住困境。蕭美琴也不忘批評藍白合的鬧劇，沒看到理念結合，只看到權位分贓。

兩岸政策方面，她強調，當全世界都在去風險化，降低對中國依賴，侯友宜卻主張「最大的籃子也要放雞蛋」，但「若籃子破了洞，雞蛋還要放進去嗎？」她認為，若藍白執政，台灣將回到 8 年前只有中國市場，沒有世界舞台的台灣。

備受爭議的能源政策方面，蕭美琴表示，蔡政府致力推動綠能，去年綠電首度超越核電發電，未來還要續推太陽能、風力、氫能、地熱，接軌國際。

反觀侯柯二人，口口聲聲說要擁抱核電，但卻沒有配套、解方。蕭美琴表示，核電討論應排除選舉考量，回歸科學論證。「唯有核能安全得以確保、核廢料獲得處理、社會有共識」， 台灣才有發展核能的空間。但現階段，這三個條件，都不存在。