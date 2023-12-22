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台北凱撒龍年慶團圓 年菜外帶早鳥8折起 春節住房送好禮

By 台灣英文新聞
2023/12/22 17:35
台北凱撒大飯店-大福套餐(8人份)早鳥優惠13888元。（圖／台北凱撒大飯店）

台北凱撒大飯店-大福套餐(8人份)早鳥優惠13888元。（圖／台北凱撒大飯店）

2024新春佳節，台北凱撒大飯店推出年菜外帶套餐早鳥優惠，於2024年1月22日前下訂，八人份「大福套餐」優惠價13,888元，四人份「小福套餐」優惠價6,888元。住房也推出「紅龍旺來迎光芒」新春專案，2024年2月份活動期間，入住即贈開運水果乾禮盒乙組，三天兩夜再加贈捷運一日票。

台北凱撒大飯店年菜外帶，除了菜色升級的組合套餐，另有15道單品佳餚，包含廣受好評的招牌黑鑽雞、窯烤照燒豬肋排、招牌豬腳饌等，每道900元起。更推出祭祖必備的三牲供品，玫瑰油雞、金目鱸魚、五花肉套組3,080元。還有精選禮盒組，馳名港式蘿蔔糕和金牌蘿蔔絲酥餅，每盒400元起。滿足年節家庭團聚、供奉祖先、親友送禮各種需求。

經典佳餚「招牌黑鑽雞」，選用肉質鮮嫩的台南烏骨雞，以主廚獨門配方醃漬數日後，淋醋水再風乾五小時，高溫油炸酥脆表皮呈現鑽石般光澤。曾獲得飯店年菜評比冠軍的「凱撒招牌豬腳饌」，是饕客必點菜色之一，淋油Q彈的表皮，肥嫩多汁的豬腳肉，搭配主廚自製酸菜和醬料，入口美味富有層次。多道精心製作的星級料理，豐富年節團聚時光。

「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案，2024年2月1日至2月29日每晚含早只要4,288元起，入住即贈開運水果乾禮盒乙組，今年特別與水果乾第一品牌「淡果香」合作，要送給房客健康無添加的水果乾禮盒，內含象徵龍年紅紅火火的火龍果乾、好運旺旺來的鳳梨乾及期許新年一片光芒的芒果乾。三天兩夜小旅行含一次早餐只要7,688元起，再加贈捷運一日票，暢玩樂遊大台北。

凡於官網訂購新春住房專案加購飯店高鐵聯票享7折起優惠，春節2月8日至2月15日期間享8折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。此外，台北凱撒鄰近的觀光勝地西門町商圈，於2月2日至3月3日期間更有台北燈節活動登場，邀請國內外旅客一同春遊台北慶元宵。

更新時間 : 2023-12-22 18:21 GMT+08:00

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