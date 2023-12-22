2023國際金孕獎頒獎典禮　引領母嬰產業國際交流 攜手錢進東南亞

台灣母嬰幼童產業年度盛事「金孕獎」在台北婦幼用品大展首日盛大展開，串連東南亞母嬰婦幼相關產業並邀請來台出席盛會。主導金孕獎的國際母嬰產業發展協會致力於創造母嬰友善環境，協會理事長戴朝榮指出：「舉辦金孕獎的願景是成為華人與亞洲地區母嬰產業最具影響力與公信力的交流平台之一，並致力於促進區域內母嬰市場的健康永續發展。」主辦方用心舉辦一系列的國際母嬰產業交流論壇，與各國產、官、學、醫界專家代表，齊心共創國際母嬰產業交流平台。

國際母嬰產業發展協會促進生育重要橋樑

2023年全球生育率倒數5名由亞洲國家拿下，台灣以1.09人倒數居冠。國際母嬰產業發展協會執行長李國寧指出：「當政府與許多企業近幾年都在關注ESG、SDGs永續發展的議題時，卻忽略當生育率、人口持續下滑後該如何永續？少子化危機是台灣重要的國安問題，更是永續發展議題的關鍵。國際母嬰產業發展協會成立，是希望透過跟政府的密切合作，貼近民眾需求，成為促進生育率的重要橋樑。」因此，今年金孕獎特別增設醫療奉獻獎及教育奉獻獎，向婦幼醫療人員及家庭教育界有傑出貢獻的專業人士致敬。馬偕紀念醫院生育保健學科主治醫師陳持平，以產前診斷鑲嵌型染色體異常的革命性發現，已經拯救超過百位胎兒，特獲頒醫療奉獻終身成就獎。台北市長蔣萬安蒞臨表示：「身為三寶爸，十分瞭解新生父母的辛苦。台北市重視產後照顧並鼓勵生育，去年曾承諾生育補助翻倍如願達成；現在台北不僅可獲得4萬元的生育補助，更推出好孕2U專車補助，今年台北市突破新高，首度生育率突破死亡率！」

媽咪們看這裡 優質品牌一次找齊

儘管因為生育率探底，少子化反而創造出精緻化的母嬰產業服務需求。今年的國際金孕獎共選出13家台灣優選特色產後護理機構、4家優選養生調理月子餐以及45個母嬰類的產品、食品、服務等優選品牌商，另外還有馬來西亞5家特色月子中心及2家月子餐獲獎品牌也特地組團來台接受頒獎。獲獎名單皆在官方網站內，媽咪們只要搜尋「金孕獎獲獎名單」，就可一次在找齊各種不同需求的獲獎優質品牌，免去大海撈針費時又費神。想要親身體驗的，也可以到世貿一館的「金孕獎主題展覽館」一次看遍所有得獎好物！

匯聚台灣軟實力創造東南亞合作契機

國際化是今年金孕獎一大特色，頒獎典禮系列活動「國際母嬰論壇」，廣邀國內母嬰產業界人士與專家代表，與馬來西亞、越南、柬埔寨等醫療及婦幼產業者，進行多方交流與會談，暢談各國當地母嬰市場狀況。其中越南、柬埔寨已表達與台灣母嬰產業展開合作的高度意願。而馬來西亞也與國際母嬰產業發展協會，簽訂設立「馬來西亞分會的合作與啟動」協議，未來兩地將頻繁進行雙邊交流工作，擴大在國際母嬰產業的優勢與影響力，2024年的金孕獎，有望在馬來西亞首都吉隆坡舉辦，真正實現母嬰產業立足台灣、邁向國際的目標。

欲了解更多活動說明與得獎介紹，請前往金孕獎頒獎典禮網址。