孟加拉爆發非洲豬瘟 違法攜帶豬肉製品入境或寄送輸入台灣者將處20萬元以上

非洲豬瘟中央災害應變中心今（22）日表示，孟加拉於12月21日向世界動物衛生組織通報確認發生非洲豬瘟（ASF)，此為該國首度通報ASF案例，提醒入境旅客勿違規攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品，否則將開罰新台幣20萬元起跳。

應變中心說，孟加拉12月21日於WAHIS通報確認發生非洲豬瘟案例，發生場位於吉大港（Chittagong）於11月22日確診，該場飼養414隻家豬，發病274隻，死亡227隻，該國當局已採取移動管制等防疫措施。

由於孟加拉尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，防檢署將於今日將孟加拉列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，另經查該國與台灣間無直航班機，防檢署已請四個轄區分署、財政部關務署及海委會海巡署加強邊境檢疫及各項查緝工作。



應變中心說，旅客違規攜帶豬肉製品進台灣，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，第一次處以新臺幣20萬元罰鍰，第二次就開罰新台幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。



應變中心表示，孟加拉不是我國認可的動物傳染病非疫區，其生產之活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣，惟亞洲地區非洲豬瘟疫情尚顯嚴峻，應變中心也再次呼籲國人，千萬不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式違規輸入肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫病風險高的豬肉製品，共同守護台灣農業安全。