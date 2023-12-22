龍躍迎春慶團圓 板橋凱撒2024年菜外帶

迎接2024農曆春節，板橋凱撒大飯店家宴中餐廳祭出「龍躍迎春慶團圓」經典年菜外帶美饌，除了年年熱賣的六人及八人組合套餐，每套5,888元起，另有12道單品美饌，包括一品鮑魚佛跳牆、干貝白菜火烔雞湯、金蒜河粉龍蝦、蒜燒龍虎斑、東坡肉佐荷葉夾等，每道480元起，還有供應台灣人祭祖必備三牲巡禮組可供選擇。即日起開放預購，2024年2月8日前訂購組合套餐並取貨，即加贈價值1,200元精選紅酒乙瓶，詳情預購請洽02-8964-3952。

金龍圍爐年菜組合分為六人及八人套餐，八人套餐優惠價10,888元，內含前菜五福大拼盤、一品鮑魚佛跳牆、金蒜河粉龍蝦、虎掌海參佐時蔬、東坡肉佐荷葉夾、蒜燒龍虎班、櫻花蝦玉珍珠米糕與甜點共八道品項。

主推「一品鮑魚佛跳牆」，主廚將金華火腿及黃金玉米雞精心燜煮6小時成濃郁上湯，融匯珍珠鮑魚、海參、排骨、鵪鶉蛋、栗子、芋頭、香菇、白菜及花膠等豐富山珍海味入甕煨煮，湯頭濃郁爽滑不膩口，單賣售價每甕2,980元。

象徵年年有餘的「蒜燒龍虎斑」，將重達1公斤的龍虎斑以180度大火油炸，再搭配蔥、薑、蒜球、特製醬料及高湯以小火炆燒龍虎斑入味，蒜香味十足、豐厚膠質的外皮搭配細緻鮮嫩的肉質，單賣售價1,680元。

今年更特別以高檔食菜吸客，「金蒜河粉龍蝦」選用殼薄肉多飽滿的青龍蝦，以清蒸出爐淋上蔥、蒜、辣椒等特製醬料調味，肉質鮮甜富含豐美蝦膏，單賣售價2,680元。

單品系列，主推「干貝白菜火烔雞湯」，湯底為兩種高湯熬製而成，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯，及耗時16小時熬煮老母雞白湯，再依序融匯金華火腿、干貝、扁尖筍、白菜與整隻土雞小火慢燉2小時，過程耗時費工得以完成。其高湯還可將其運用，加入隔夜米飯、魚片、蛤蜊、透抽等食材，無需多餘調味即可輕鬆再變出層次豐富的美味粥品，單賣售價每甕2,680元。

還有上海經典手路菜「東坡肉佐荷葉夾」，特選三層瘦肥均勻五花肉，經「白滷」處理去腥，浸入醬油、料酒、冰糖、豆鼓等調味料，細火慢燒3小時。將帶有均勻油花的肥美東坡肉巧妙搭配於荷葉夾餅中，入口甜中帶鹹完美的滋味深受老饕喜愛，單賣售價880元。

年菜外帶除了組合套餐及單品系列，更專程為年節祭祖必備推出「三牲巡禮」組合，每盒2,880元包含黃金雞、龍虎班及豬五花，方便傳統家庭以飯店美食恭奉祖先，聊表滿滿誠意與用心，線上訂購可點連結。