耕耘公益信託有成　臺灣土地銀行連三屆拿下信託創新獎

土地銀行以國營銀行身分深獲大眾信賴，耕耘公益信託20年有成。土地銀行於2023年12月22日工商時報「《Trust Award》多元信託創新獎」頒獎典禮獲頒「金錢及有價證券信託/最佳公益信託創新獎」-優質獎，締造連3屆獲獎紀錄，展現創新本色，並由土地銀行副總經理唐錦雲代表受獎。

土地銀行公益信託業務已邁入第20年，近年更以公益信託結合縣市政府社福平台成立「社會福利公益信託」，累計善款已逾新臺幣3億元並造福4,300人。多數善款係由地方政府提供符合資格之受益人後予以補助，藉此資助中低收入之高齡者及身心障礙者生活安養所需，兼具擴大社會福利資源、促進慈善事業發展、協助政府照顧社會弱勢族群及減輕政府社會福利財政負擔等四大效益。

此外，土地銀行首創國內首件「遺囑信託結合社會福利公益」（即全國性社會福利公益信託「詠棠文蕙慈善公益信託」)並經衛生福利部許可設立。由委託人周詠棠先生將部分遺產設置公益信託，藉此幫助社會弱勢族群與中低收入戶，並資助清寒學生及遭逢天災變故等急需救助者，開創我國社福公益信託里程碑。

土地銀行指出，公益信託的精神除引導社會資源協助弱勢族群外，其捐助目標亦包含照顧受益人經濟安全及其身後家庭經濟負擔。因此公益信託不僅能使受益人及其家族在心靈上獲得支持，也能傳達社會每份溫暖的力量，讓弱勢族群繼續向前行。

土地銀行公益信託耕耘有成，秉持回饋社會信念積極響應公益活動，自董事長謝娟娟上任以來，更不遺餘力落實金管會信託2.0計畫與ESG普惠金融宗旨，敦促全行參與公益活動，包含拜訪安養院及育幼院、捐贈物資予慈善宗教團體、參與捐血及環境保護等活動。以今（2023）年為例，土地銀行已舉辦逾200場公益活動並號召上千名員工一同善盡企業社會責任。

在長年努力下，土地銀行除連3屆獲工商時報「《Trust Award》多元信託創新獎」肯定，亦連續2期拿下「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」安養信託獎項，以及連續5年獲頒金融服務業公平待客原則評核排名前25%、連續5年榮獲「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」獎項，顯見成果斐然。

因應我國經濟情勢與社會型態轉變，土地銀行目前已推出「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「預開式安養/保險金信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」及「樂齡安居信託整合服務」等五大信託，為弱勢族群及高齡者提供全方位信託保障。