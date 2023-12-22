美國CDC示警：新變異株「JN.1」將強勢來襲 疾管署籲1月下旬前盡速施打XBB疫苗

不管是因為新冠疫情解封後的「免疫負債」，抑或是秋冬嚴寒天氣所造成，全球的呼吸道病例數激增中，包含流感、COVID-19和呼吸道融合病毒（RSV）等。美國CDC日前示警「JN.1」預料將帶來新一波疫情，因其具有較高傳播力和免疫逃脫的能力；而我國疾管署則提醒，年末聖誕跨年等活動頻繁，呼吸道感染疫情恐再升溫，呼籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗才能儘早獲得保護力。

美國CDC表示，近來除了呼吸道融合病毒（RSV）和流感疫情持續，因COVID-19而住院的人數正在迅速增加中，且兒童醫院的量能幾乎與去年一樣滿載。

自夏季以來，CDC發現到因COVID-19而引發的兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)病例數有上升趨勢。此外，由多種細菌、真菌和病毒引起的小兒肺炎病例亦有所增加。

根據本週稍早的急診室統計顯示，學齡兒童住院人數比上週增加近一倍。除了老年人以外，在大多數年齡組中，與流感相關的急診就診人數現首度超越COVID-19的就診人數，老年人仍以COVID-19就診率最高。

在國內方面，疾管署發言人羅一鈞今（22）日下午表示，寒流來襲，預估接下來呼吸道疾病數將逐漸上升，特別提醒65歲以上長者接種新冠XBB疫苗。

羅一鈞說，我國疫情已開始升溫，預估疫情於年底至明(2024)年1月中下旬達高峰，而國內疫苗打氣也有明顯提升，本週前三日(12/18-12/20)接種人次皆破萬，12月20日接種數達11,749，創下7週以來單日新高，顯示民眾防疫警覺及接種意願持續升高。

依據荷蘭最新研究顯示，新冠XBB.1.5疫苗對於60歲以上接種後預防感染後住院保護力可達70.7％，在預防重症(住加護病房)保護力可達73.3％，另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB疫苗對於目前流行之XBB系列(如EG.5等)及新興變異株如JN.1皆有保護力。

羅一鈞說，由於接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒年齡在6個月以上之兒童、青少年及成人，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，以迎接1月中下旬新一波的新冠疫情。