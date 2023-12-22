Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國CDC示警：新變異株「JN.1」將強勢來襲 疾管署籲1月下旬前盡速施打XBB疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/22 17:10
冠狀病毒示意圖。（圖／pixabay）

冠狀病毒示意圖。（圖／pixabay）

不管是因為新冠疫情解封後的「免疫負債」，抑或是秋冬嚴寒天氣所造成，全球的呼吸道病例數激增中，包含流感、COVID-19和呼吸道融合病毒（RSV）等。美國CDC日前示警「JN.1」預料將帶來新一波疫情，因其具有較高傳播力和免疫逃脫的能力；而我國疾管署則提醒，年末聖誕跨年等活動頻繁，呼吸道感染疫情恐再升溫，呼籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗才能儘早獲得保護力。

美國CDC表示，近來除了呼吸道融合病毒（RSV）和流感疫情持續，因COVID-19而住院的人數正在迅速增加中，且兒童醫院的量能幾乎與去年一樣滿載。

自夏季以來，CDC發現到因COVID-19而引發的兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)病例數有上升趨勢。此外，由多種細菌、真菌和病毒引起的小兒肺炎病例亦有所增加。

根據本週稍早的急診室統計顯示，學齡兒童住院人數比上週增加近一倍。除了老年人以外，在大多數年齡組中，與流感相關的急診就診人數現首度超越COVID-19的就診人數，老年人仍以COVID-19就診率最高。

在國內方面，疾管署發言人羅一鈞今（22）日下午表示，寒流來襲，預估接下來呼吸道疾病數將逐漸上升，特別提醒65歲以上長者接種新冠XBB疫苗。

羅一鈞說，我國疫情已開始升溫，預估疫情於年底至明(2024)年1月中下旬達高峰，而國內疫苗打氣也有明顯提升，本週前三日(12/18-12/20)接種人次皆破萬，12月20日接種數達11,749，創下7週以來單日新高，顯示民眾防疫警覺及接種意願持續升高。

依據荷蘭最新研究顯示，新冠XBB.1.5疫苗對於60歲以上接種後預防感染後住院保護力可達70.7％，在預防重症(住加護病房)保護力可達73.3％，另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB疫苗對於目前流行之XBB系列(如EG.5等)及新興變異株如JN.1皆有保護力。

羅一鈞說，由於接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒年齡在6個月以上之兒童、青少年及成人，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，以迎接1月中下旬新一波的新冠疫情。
流感
新冠肺炎
JN.1
新冠病毒
新變異株
免疫逃脫
高傳播力
呼吸道疾病
呼吸道融合病毒
RSV
COVID-19
兒童多系統炎症綜合症

相關新聞

年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
2023/12/21 19:18
侵襲性肺炎鏈球菌感染創3年來新高 65歲以上第三階段公費PPV23疫苗12/25啟動
侵襲性肺炎鏈球菌感染創3年來新高 65歲以上第三階段公費PPV23疫苗12/25啟動
2023/12/19 17:25
新冠變異株「JN.1」佔比增恐將成主流病毒　羅一鈞估明年春節前後迎新冠疫情高峰
新冠變異株「JN.1」佔比增恐將成主流病毒　羅一鈞估明年春節前後迎新冠疫情高峰
2023/12/19 16:37
蔓延美國16州 獸醫曝2品種狗兒最易感染非典型呼吸道疾病
蔓延美國16州 獸醫曝2品種狗兒最易感染非典型呼吸道疾病
2023/12/17 15:06
白宮：專為嬰兒設計的RSV疫苗加速供貨中 2024年初將有23萬劑到位
白宮：專為嬰兒設計的RSV疫苗加速供貨中 2024年初將有23萬劑到位
2023/12/15 12:27

更新時間 : 2023-12-22 18:20 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良