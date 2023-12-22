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深耕體壇半世紀　臺灣土地銀行連續15年獲體育推手獎肯定

By 台灣英文新聞
2023/12/22 17:21
行政院林政務委員萬億（前排左三）、土地銀行邱天生副總經理（前排右三）與土地銀行羽球隊隊職員合影。(圖/臺灣土地銀行)

行政院林政務委員萬億（前排左三）、土地銀行邱天生副總經理（前排右三）與土地銀行羽球隊隊職員合影。(圖/臺灣土地銀行)

為鼓勵企業長期耕耘體育產業，教育部22日舉辦「第15屆體育推手獎表揚典禮」，土地銀行連續第15年獲頒贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，由行政院林政務委員萬億頒獎，並由土地銀行副總經理邱天生代表受獎。

土地銀行自1976年成立羽球隊迄今已接近半世紀，另在1997年成立女子網球隊，並與10所各級學校簽訂羽、網球建教合作契約，堪稱臺灣羽、網球國手搖籃，多年來深獲各界高度肯定。

另外，土地銀行致力成為球員最堅實的後盾，每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途。為保障球員生涯，土地銀行也設置完善職涯制度，提供球員退役輔導訓練，保障退役球員接軌銀行員業務與兼顧職涯發展。

在土地銀行扎實穩健的訓練及完善制度下，土地銀行近年培育出「麟洋配」王齊麟、「小鋼炮」梁恩碩、「左手重砲」林俊易、「李氏兄弟」李芳任/李芳至、「超級新星」蘇力揚等傑出國手，並奪得國際奧運、亞運、世大運等各大國際賽事獎牌，為國爭光。土地銀行球隊除「麟洋配」奪得「2020東京奧運」羽球男雙金牌外，今年亦在羽球超級系列賽事奪下3金、5銀及12銅的豐碩戰果，另於「2021成都世大運」摘下網球2金1銅、羽球1金1銀1銅，在「2022杭州亞運」也奪得網球2銀、羽球1銅的好成績。

而土地銀行球員不僅打得一手好球，同時也是公益形象大使。土地銀行謝娟娟董事長自上任以來將「落實企業社會責任」訂為主要策略目標，土地銀行球隊亦被賦予企業社會責任的重要角色，定期舉辦羽球夏令營，例如今年4月於臺中特殊教育學校的「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」公益活動、7月於土銀羽球館舉辦3梯次「青少年羽球夏令營」體育公益活動及10月分別於宜蘭縣竹林國小及馬賽國小舉辦2場「羽球我來了」羽球公益教學活動，充分展現土地銀行落實企業社會責任的公益形象。

土地銀行不僅響應政策厚植體育產業，亦發揮綠色金融角色提供企業客戶及時雨，土地銀行近年從過去專精不動產授信轉向全方位金融機構，積極承作再生能源、綠電等六大核心戰略產業授信案件，並提供「中小企業千億振興」融資方案，已成功核貸逾150億元，為微創、新創及轉型升級之中小企業注入資金活水。

同時，土地銀行也將個人客戶放在首要地位，持續以高額優惠回饋強化信用卡策略，土地銀行自12月推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」，另提供京站時尚廣場臺北店、日本北海道特約商店等優惠，只要持土地銀行JCB卡消費達一定金額，即可獲得回饋禮。

深耕體壇半世紀　臺灣土地銀行連續15年獲體育推手獎肯定

行政院林政務委員萬億（左）頒發3座推手獎金質獎予土地銀行，由邱天生副總經理代表領獎。(圖/臺灣土地銀行)

更新時間 : 2023-12-22 18:20 GMT+08:00

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