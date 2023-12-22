Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

全齡網住 用心服務　新北市表揚51位高風險安全網有功人員

By 台灣英文新聞
2023/12/22 17:10
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

為感謝新北市高風險家庭各局處一線服務人員的辛勞，新北市副市長劉和然22日表揚51名有功人員，包含里長、社區協會、警消、老師、社工、護理師、照管專員、訪視員及就服站輔導員等。劉和然表示，全齡高風險家庭整合型安全網講求網絡合作無間，各局處發揮專業和熱忱，各網絡人員犧牲奉獻，為新北市民眾編織一面穩定的社會安全網。

深坑區公所臨時人員高淑芬自86年即入所服務，於2011年高風險家庭業務開辦之初即兼任溫心天使，協助訪視高風險家庭，後來接任業務，執行社會福利、急難救助等，不僅協助民眾辦理各項福利，對於高風險家庭更具備敏感度，準確辨識風險及評估，與網絡合作順暢，運用長年對社政業務及社區的熟稔，給同仁指引，並掌握社區資源。

蘆洲國中錢雅婷老師自90學年度即在該校任教，擔任輔導組長達14年，統籌校內高風險家庭個案管理工作，於輔導時深刻體認到家庭因素對孩子的影響，因此整合校內外人力及資源，與家庭建立良好工作關係，讓受輔導的學生逐步走出困境。

高風險家庭服務管理中心社工吳姍珊，自109年起參與推展跨局處合作，擔任「查找行方不明兒少關懷行動」、「危機預警管理系統」等方案承辦，建立良好網絡合作關係及資訊管理平台。另負責高風險案件篩、派案，於時限內釐清各類型複雜且多元的案件狀態及資訊，掌握案件時效性及精準性，以提供即時服務。

更新時間 : 2023-12-22 18:20 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【美麗島2024總統大選民調】 賴蕭配35.2%居首 33.4%盼民進黨繼續執政
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
【更新】台灣12/20電視政見會柯文哲疑「被消失44秒」? 三立：非轉播台本就有廣告
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
台中國家漫畫博物館2029開幕 亮點展覽東側基地12/23搶先曝光
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【紅海─蘇伊士危機】美國與盟友可化解危機的3步驟
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選】12/20晚間7時首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良