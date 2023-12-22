新北教育關懷社會實踐永續　未來教育⦁臺灣100獲獎數全國第一

新北市參與遠見·天下文化辦理的2023第四屆「 未來教育⦁臺灣100」，由全國310件專案遴選出100件， 新北獲獎學校與教師數共計17件，其中有4所學校更是兩度獲獎! 繼「教育創新100」新北獲獎數全國之冠，蟬聯全國第一。今( 22)日在華南銀行國際會議中心頒獎，競賽主題以「永續未來， 有感學習」為主軸，典禮特別由教育局副局長歐人豪出席頒獎， 給新北老師最大的鼓舞與肯定。

成福國小繼2017年獲獎，今年以「公民在成福 行動繪幸福」再次獲得肯定。校長莊慧貞表示， 從雲世代學習到公民行動，符應本次徵選主題打造有感教育。 成福的校訂課程讓老師及學生有感，讓家長與社區更有感!這是成福 教師團隊致力耕耘的事，感謝新北市教育局資源挹注及持續協助， 讓成福國小的教育影響力越來越大。

青山國中小以「青山村-SEP讓世界更好」為核心， 強調學生的科技應用到實踐，除獲未來教育⦁臺灣100肯定外， 更榮獲新台灣人文教基金會特別獎。張晨昕老師開心的表示， 青山森巴鼓隊是一支沒有收取任何社團費用的鼓隊， 也是一支沒有音樂基礎就可以加入的隊伍!團隊實踐的是藝術平權的 價值，讓每個想要學習藝術的孩子都能無負擔加入， 透過擊鼓感受團隊協作、培養自主學習， 進而從中體驗自我實現的成就感；同時，融合在地的社區資源， 付諸行動關懷社會，深化美學涵養。

八里國中透過文旦柚課程，以「生活人文」、「生態環境」、「 永續利用」和「在地創生」四面向，從校園環境出發， 運用在地資源，連結生活情境，有效推動多元適性課程。 王俊凱老師表示，八里國中是在地唯一的公立國中， 校園內擁有一片文旦柚園，結合食農教育， 透過課程將校園無人問津的死角變成素養教室， 讓學生認識家鄉的柚子，並對土地產生認同感。

桃子腳國中小的「專題式學習法」鼓勵孩子走出校園觀察生活。 校長郭昱晨表示，學校多年與鼎固公司合作策劃， 引進外部學習資源，透過產學合作的教學模式，啟動「 我是社會觀察家」，聚焦永續發展目標，涵蓋「城市回收者」、「 生態平衡」、「空間營造」及「數位金融」等9項廣泛議題， 經由實作激發孩子學習興趣， 讓孩子自我發掘學習潛力並成為社會關懷的行動者。

教育局表示「以學生為中心，為幸福而教」 為新北市教育施政的願景，新北已連續6年教育預算年年成長，自2021年開始連續4年全國第一。在所有學校與老師的齊心齊力下， 共同看見教育無限可能，重視永續健康也重視學生的自主學習， 鼓勵多科跨域的探索學習，也強調適性揚才， 提升學生未來的競爭力，期待孩子能成為具備愛與關懷的世界公民。

青山國中小榮獲新台灣人文教基金會特別獎。（圖／新北市教育局）

新北市參與2023 未來教育台灣100獲獎名單。（圖／新北市教育局）