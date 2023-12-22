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臺灣集中保管結算所促進社會互助共好　持續14年舉辦捐血活動

By 台灣英文新聞
2023/12/22 17:04
集保結算所總經理陳德鄉（右）代表公司捐贈1萬個血袋予台北捐血中心。（圖／集保結算所）

集保結算所總經理陳德鄉（右）代表公司捐贈1萬個血袋予台北捐血中心。（圖／集保結算所）

根據台灣血液基金會最新統計，全臺血液庫存量偏低，為協助解決血荒困境，集保結算所於12月22日舉辦第14年愛心捐血公益活動，號召同仁與所在社區踴躍捐出熱血，以實際行動落實社會關懷的理念。

集保結算所積極投入社會公益，自2000年起每年捐贈1萬個血袋，並同步舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」活動，捐血活動受附近公司行號員工高度認同及熱情迴響，每年單日捐血量都超過200袋，為冷冽的寒冬注入一股暖流。集保結算所捐血活動舉辦迄今14年，超過2,000人次熱情參與，累積捐血量達65萬cc，血袋捐贈累計金額更已超過新臺幣1千1百萬元，獲捐血中心每年頒發特殊貢獻單位獎項表揚。

此外，集保結算所慈心社配合捐血活動，也同步發起愛心義賣活動，在全體社員動員下，號召公司同仁熱情參與，今年義賣活動共邀請唐氏症基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、勵馨基金會、育成社會福利基金會及台北市勝利基金會等社福團體，除了義賣活動外，也發起愛心捐款活動，募款收入均全數捐給社福機構。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所長期關懷社會與文化，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會的需要。近期日夜溫差變化大，造成心血管疾病好發，各大醫療院所的用血量明顯增加，集保結算所呼籲民眾發揮愛心，踴躍捐血，促進社會互助共好。

更新時間 : 2023-12-22 18:20 GMT+08:00

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